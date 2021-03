Nieuw: 'Blokhuis Extra' - Leo Blokhuis duikt in 60 jaar popmuziek

In het nieuwe muziekprogramma 'Blokhuis Extra' duikt Leo Blokhuis in om en nabij 60 jaar popmuziek. Dat doet hij telkens aan de hand van een thema: denk aan een artiest en een specifiek deel van zijn of haar oeuvre, een popjaar, een subgenre, een festival of, zoals in de eerste aflevering van deze serie, een jubilerend label.

Het programma is een voorzetting van 'NPO Radio 2 presenteert…'

In de eerste aflevering van 'Blokhuis Extra' zet Leo de greatest hits op een rij van de illustere Nederlandse platenmaatschappij Excelsior Recordings. Van Johan, Tim Knol en De Staat tot en met Michelle David, Triggerfinger en Danny Vera. Het label bestaat in 2021 25 jaar en is ooit opgericht om de nieuwe plaat van het labelloze Daryll-Ann uit te kunnen brengen. Hoe dat precies zit, vertelt Leo in 'Blokhuis Extra: 25 jaar Excelsior'. Later deze maand zal hij stilstaan bij het fenomeen Nederdisco.

De uitzendingen van 'Blokhuis Extra' in maart op een rij:

Dinsdag 2 maart, 22.55 uur: 25 jaar Excelsior (66 min)

Leo Blokhuis stort zich in deze aflevering op de muziek die uit is gekomen op het vaderlandse label Excelsior Recordings. Deze onafhankelijke platenmaatschappij wordt in 1996 opgericht door Ferry Roseboom en producer Frans Hagenaars om de nieuwe plaat van Daryll-Ann te kunnen uitbrengen. Eind vorig jaar voerde een Excelsior-track de Top 2000 aan: 'Rollercoaster' van Danny Vera. En in 2021 bestaat Excelsior Recordings 25 jaar.

Dinsdag 16 maart, 22.30 uur: Nederdisco (60 min)

Leo Blokhuis zet in deze aflevering de fijnste disco- en funkplaten uit Nederland uit de jaren 70 en 80 op een rij. Ons land was er niet meteen als de kippen bij als het om disco ging, maar vanaf de hit 'Who's That Lady With My Man' van Patricia Paay uit 1977 is de Nederdisco een feit. Je mag je vast verheugen op The Surfers, Time Bandits, Mai Tai en – natuurlijk – Spargo en hun discoklapper 'You and me'. En van die laatstgenoemde track zie je een weinig vertoonde live-versie uit 1980.

NPO 2 extra

Op NPO 2 extra zie je non-stop documentaires, films, drama, klassiek, kunst, literatuur, pop/jazz/world, theater en dans. NPO 2 extra is te zien op kanaal 88 (KPN/XS4all/Telfort) of kanaal 222 (Ziggo) én online: https://www.npostart.nl/npo2extra

Luister ook naar Leo Blokhuis in 'De Verukkelijke 15' en 'Blokhuis', elke zondag op NPO Radio 2.

'Blokhuis Extra', vanaf dinsdag 2 maart op NPO 2 extra en terug te kijken op NPO Start.