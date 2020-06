Nieuw bij MAX: 'The Great British Sewing Bee'

In het nieuwe programma 'The Great British Sewing Bee' gaan tien hobbykleermakers de strijd met elkaar aan en zorgen zij met hun meesterlijke kledingstukken acht weken lang voor atelierplezier.

De vakkundige juryleden Patrick Grant en Esme Young nemen elke steek onder de loep. Presentator Joe Lycett steekt de kandidaten een hart onder de riem.

Tien hobbykleermakers zetten in 'The Great British Sewing Bee' hun naald en draad in de strijd om hun ontwerp- en naaikwaliteiten te bewijzen, terwijl ze worden bijgestaan door de komische Joe Lycett. Acht weken lang worden er gecompliceerde patronen gemaakt, adembenemende op maat gemaakte kledingstukken ontworpen en spectaculaire metamorfoses voorbereid. Elke week krijgen de hobbykleermakers drie opdrachten om prachtige kledingstukken te maken die door twee van de beste experts van het land, Patrick Grant en Esme Young, worden beoordeeld. Wie creëert kleding die het waard is om Kledingstuk van de Week te worden, en wie laat steken vallen en moet helaas 'The Great British Sewing Bee' verlaten?

'The Great British Sewing Bee', vanaf zondag 21 juni wekelijks om 21.30 uur bij MAX op NPO 1.