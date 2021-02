Nieuw bij MAX: 'Ster Gouden Loeki'

Op woensdag 3 maart wordt de Ster Gouden Loeki weer uitgereikt: de prijs voor de mooiste, leukste en populairste commercial volgens het publiek. In een bijzonder programma worden maar liefst drie prijswinnaars bekendgemaakt; de Bronzen, Zilveren en Gouden Loeki worden vergeven.

Het jaar 2020 werd gekenmerkt door corona. Dat was ook veelvuldig terug te zien in de uitgezonden reclames. Wat is volgens het publiek de beste reclame van 2020? 'Ster Gouden Loeki' is woensdag 3 maart om 21.35 uur te zien op NPO 1.

Elk kwartaal kiest een onafhankelijk pubiekspanel de tien mooiste, leukste en populairste commercials van dat kwartaal. Dat levert in totaal veertig kwartaalwinnaars op. Deze veertig commercials worden vervolgens opnieuw aan een onafhankelijk panel voorgelegd, met een top tien als resultaat. De winnaar van de 'Ster Gouden Loeki' wordt uiteindelijk voor vijftig procent bepaald door het publiekspanel en voor vijftig procent door het Nederlands publiek. Naast de 'Ster Gouden Loeki' worden ook een Zilveren en Bronzen Loeki vergeven. Op woensdag 3 februari worden de tien genomineerden bekendgemaakt bij 'Tijd voor MAX', waarna iedereen zijn of haar stem kan uitbrengen via stergoudenloeki.nl óf door te bellen met het nummer: 0909-8860.

Dit jaar maakt MAX voor het eerst het programma over de uitreiking van de 'Ster Gouden Loeki'. Onder leiding van Carrie ten Napel worden in een sfeervolle studio de prijzen uitgereikt, met aandacht voor de verhalen achter de reclames en optredens van verschillende artiesten.

'Ster Gouden Loeki' wordt gemaakt door Omroep MAX, in samenwerking met Ster.

'Ster Gouden Loeki', woensdag 3 maart om 21.35 uur bij Omroep MAX op NPO 1.