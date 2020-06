Nieuw bij MAX: 'Onze Jongens in de Jungle'

Maar weinig mensen kennen de verhalen van Nederlandse soldaten die hun dienstplicht in Suriname vervulden. Opmerkelijk, aangezien ontzettend veel mensen een buurman, oom of vader hebben die in Suriname heeft gediend.

'Onze Jongens in de Jungle' vertelt het verhaal van deze dienstplichtigen en beroepsmilitairen, aan de hand van hun eigen unieke 8-mm filmmateriaal, dat ze destijds filmden. De indrukwekkende documentaire is zondag 21 juni om 19.40 uur te zien bij MAX op NPO 2.

Tussen 1945 en 1975 vertrokken in totaal zo’n 20.000 Nederlandse jongens van vaak net 18 jaar oud naar Suriname, om daar hun diensttijd te vervullen bij de TRIS. Deze Troepenmacht in Suriname stond voor vrede en veiligheid. Er is maar weinig bekend over deze bijzondere periode in hun leven. De jongens hadden vaak geen idee wat ze te wachten stond in dit vrijwel onbekende stukje Nederland vol vreemde volkeren en culturen. Ongeveer 50 soldaten keerden niet terug naar huis, door uiteenlopende oorzaken als tropische zieken en noodlottige ongevallen.

De persoonlijke verhalen van deze, inmiddels oudere, dienstplichtigen en beroepsmilitairen zijn nog springlevend en kleuren onze geschiedenis. Ze leren ons veel over de voormalige kolonie, die tot op de dag van vandaag nog altijd sterk verbonden is met ons land. Door middel van bijzonder, vaak zelf gefilmd, 8-mm filmmateriaal, laat Onze Jongens in de Jungle het Suriname van destijds zien, het Suriname dat bij de dienstplichtigen van weleer warme en soms emotionele herinneringen oproept. Vaak hielden de jongens dagboeken bij. Deze zijn door bekende stemacteurs ingesproken en vormen de rode draad door het verhaal.

Tot op de dag van vandaag is er sprake van een zeer hechte band tussen de oud-'Trissers'. De documentaire laat zien dat dit niet voor niets is. De TRIS stond aan de wieg van de ver-Surinamisering van het leger, die tijdens de onafhankelijkheidsstrijd overging in de Surinaamse krijgsmacht, waarmee Desi Bouterse in de jaren tachtig zijn coup zou plegen.

In 'Onze Jongens in de Jungle' keren 'de jongens' terug naar Suriname, waar ze vaak nog elk jaar komen of soms zelfs achtergebleven zijn, om daar de rest van hun leven door te brengen. Onder anderen Arnout van de Werken, Wim Vos en Roger Beets nemen de kijker mee terug naar hun Suriname.

'Onze Jongens in de Jungle', zondag 21 juni om 19.40 uur op NPO 2.