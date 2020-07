Nieuw bij MAX: 'Nederland Bij U Thuis'

Op maandag 13 juli om 16.30 uur op NPO 1 zendt MAX het gloednieuwe programma 'Nederland Bij U Thuis' uit. We trekken erop uit en laten Nederland op zijn mooist zien.

Om inspiratie op te doen en te genieten van de meest bijzondere plekken die ons land rijk is. Op maandag 13 juli schittert de provincie Utrecht.

MAX bezoekt de kleinste provincie van Nederland: Utrecht! In de gelijknamige hoofdstad zijn onder meer de knusse binnenstad met grachten, smalle straatjes, gezellige pleintjes en natuurlijk de Dom te zien. 'Nederland Bij U Thuis' laat je kennismaken met de diversiteit van deze provincie. Zo stroomt ook de 42 kilometer lange rivier de Vecht door Utrecht, een waar paradijs voor watersportliefhebbers. Cultuurliefhebbers genieten van Kasteel de Haar, Paleis Soestdijk en Fort Everdingen, en natuurliefhebbers halen hun hart op op de Utrechtse Heuvelrug. Ook brengen we een bezoek aan Amersfoort, de op één na grootste stad van Utrecht. Amersfoort wordt ook wel het geografisch middelpunt van Nederland genoemd. En natuurlijk mag een bezoek aan het voormalig vissersdorp Spakenburg niet ontbreken.

Over 'Nederland Bij U Thuis'

Nederland is mooi. We hebben een prachtige kustlijn, cultuurrijke steden en wonderschone natuurgebieden. Dat er zoveel moois is te ontdekken in ons eigen land komt goed uit, nu we het qua vakantie voorlopig dichterbij huis moeten zoeken. Om inspiratie op te doen of om gewoon te genieten van de meest bijzondere plekken van ons land brengt MAX Nederland bij u thuis. Het programma bestaat grotendeels uit indrukwekkende luchtbeelden.

'Nederland Bij U Thuis', maandag 13 juli om 16.30 uur bij Omroep MAX op NPO 1.