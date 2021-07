Nieuw bij MAX: 'Alleen op een Eiland' met Hans Dorrestijn

Schrijver en cabaretier Hans Dorrestijn verblijft zes weken op een Waddeneiland. Slechts omringd door mantelmeeuwen, een enkele kiekendief, zand en heel veel wind, overpeinst hij zijn 80-jarige bestaan.

Terwijl Dorrestijn geniet van de natuur, vreest hij voor het alleen zijn. En als het hem echt te veel wordt, nodigt hij een gast uit. Iemand die hij wel weer eens wil spreken of een vakgenoot die hij altijd al had willen ontmoeten. Oude vrienden en potentiële vrienden bezoeken zijn vogelhutje op het duin.

Op authentiek Dorrestijnse wijze gaat Hans het gesprek aan en probeert hij zijn gasten iets van de prachtige waddennatuur te laten zien. Struinend en theedrinkend, vogels kijkend en schuilend voor regen en wind. Het is een onstuimig maar prachtig avontuur.

Aanleiding voor dit experiment is het verblijf van Jan Wolkers en Godfried Bomans op Rottumerplaat vijftig jaar geleden. Hun dagboeken inspireerden Hans Dorrestijn om zijn eigen haat-liefdeverhouding met de eenzaamheid te onderzoeken.

In de eerste aflevering van 'Alleen op een Eiland reist Hans Dorrestijn in navolging van Jan Wolkers en Godfried Bomans, 50 jaar later, af naar Rottumerplaat. Na een barre tocht overvalt de leegte en de kou hem behoorlijk. Gelukkig komt oude liefde Dieuwertje Blok hem gezelschap houden. Op deze bijzondere plek bespreken ze hun jeugd, de liefde en geluk.

Podcast

In de zesdelige podcast van 'Alleen op een Eiland' doet schrijver en cabaretier Hans Dorrestijn verslag van zijn gemoedstoestand tijdens de opnames van het televisieprogramma. Hij voert hier open en ongenuanceerde gesprekken over met eindredacteur Annette Bakker. Van stress op de dag voor vertrek en de ontberingen op het Waddeneiland tot de vogels en gasten die hem een bezoek brengen. Ook haalt hij anekdotes op én draagt hij voor uit het werk van Wolkers en Bomans.

'Alleen op een Eiland', vanaf dinsdag 13 juli wekelijks rond 22.10 uur bij Omroep MAX op NPO 2.