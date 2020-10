Nieuw AVROTROS-programma 'Kamp Van Koningsbrugge' vanaf 31 oktober

Foto: © AVROTROS 2020

Ijzeren discipline en wilskracht zijn nodig om een van de zwaarste opleidingen van Nederland te kunnen volbrengen. Die van de Special Forces, de best getrainde militaire eenheid van ons land.

In het nieuwe AVROTROS-programma 'Kamp Van Koningsbrugge' ondergaan vijftien gewone burgers acht dagen lang deze loodzware training. Wie haalt het eind van dit unieke experiment waarbij zowel fysiek als mentaal het uiterste wordt gevraagd? Jeroen van Koningsbrugge is daar om zijn rekruten een hart onder de riem te steken.

Uit ruim 1000 aanmeldingen zijn na een strenge medische en psychologische test vier vrouwen en elf mannen geselecteerd. Gemotiveerd tot op het bot zijn zij bereid om zowel fysiek als mentaal het uiterste van zichzelf te geven. Voor de een is het de ultieme manier om te ontdekken waartoe hij in staat is. Een ander om zijn moeder trots te maken of om te bewijzen dat leeftijd geen issue hoeft te zijn en weer een ander wil laten zien dat ook vrouwen deze loodzware training kunnen doorstaan.

'Mensen denken dat je groot en gespierd moet zijn om deze opleiding te kunnen volbrengen maar vooral mentaal is het ook enorm zwaar. De cursisten worden fysiek helemaal afgemat. Lange marsen lopen, metersdiepe kuilen graven, rennen door mul zand met zware rugzakken. En dat met maar twee uur slapen per nacht. Dat heeft uiteindelijk niets te maken met spierkracht, maar met een knop omzetten in je hoofd. De meeste dingen worden uiteindelijk mentaal. Zoals uren roeien in het pikkedonker, zonder te weten hoe lang nog. Hoe goed kan je tegen uitzichtloosheid?', aldus Jeroen van Koningsbrugge.

Onder leiding van instructeurs Ray en Dai, worden de rekruten gepokt en gemazeld. De twee commando-experts halen het uiterste uit de kandidaten en weten precies wat ze willen zien in een commando. Met een schat aan operationele ervaring waaronder acht buitenland missies achter de vijandelijke linies, kennen zij het klappen van de zweep en weten als geen ander wie commando-waardig is …en wie niet.

De Special Forces

Het Korps Commandotroepen is de meest specialistische eenheid van het Nederlandse leger. De Special Forces worden ingezet bij geheime, risicovolle operaties, overal ter wereld. De opleiding is loodzwaar en slechts 3% haalt zijn groene baret. Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis opent Het Korps Commandotroepen zijn deuren voor gewone burgers en wordt een inkijkje gegeven in de bijzondere wereld van de Special Forces.

''Kamp Van Koningsbrugge' gaat voor mij niet alleen over het afzien en kijken wie uiteindelijk mentaal en fysiek het sterkst is. Het gaat ook over kameraadschap en vrienden voor het leven maken en wat de kernwaardes van de commando’s zijn; openheid, eerlijkheid en vertrouwen.'

'Kamp Van Koningsbrugge', vanaf zaterdag 31 oktober om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 1.