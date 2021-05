Nederlandse topartiesten schitteren in 'Onmogelijke Duetten'

In 'Onmogelijke Duetten' krijgen 36 bekende Nederlandse artiesten de unieke kans om een duet te zingen en op te nemen met een zanger of zangeres met wie ze normaal gesproken nooit zouden kunnen optreden.

Omdat die artiest een te grote ster is en daardoor onbereikbaar. Of omdat die zanger niet meer onder ons is. In 'Onmogelijke Duetten' is dankzij de nieuwste technieken alles mogelijk - zelfs het onmogelijke! Het programma is vanaf zondag 2 mei elke week te zien op SBS6, om 21.30 uur.

In elke aflevering van 'Onmogelijke Duetten' ontvangen Nick & Simon zes artiesten in een intieme studiosetting. Onder meer Rolf Sanchez, Glennis Grace, Dinand Woesthoff, Trijntje Oosterhuis, Anita Meijer en Davina Michelle zijn te gast. Ze kiezen elk een bekend nummer van een grote artiest. Dit liedje heeft altijd een speciale betekenis voor hen en gaat gepaard met een mooi, bijzonder, gelukkig of verdrietig verhaal.

In de weken voorafgaand aan de show nemen de zangers en zangeressen apart van elkaar een duet op met hun artiest naar keuze. Dankzij de laatste state-of-the-art technieken spelen ze een hoofdrol in een videoclip! Tijdens de opname hiervan staan ze voor een groen scherm en hebben dus nog geen idee hoe de uiteindelijke clip er gaat uitzien. Dat zien ze pas in de studio. Daar bekijken ze, samen met hun collega’s, hun unieke optreden voor het eerst. Ze vertellen hoe ze de making of ervaren hebben en wat ze van het resultaat vinden. Elk eerder onmogelijk gewaand duet is aanleiding tot ontroerende en inspirerende gesprekken!

'Onmogelijke Duetten' is geen wedstrijd: er zijn geen verliezers, alleen maar winnaars. Na zes afleveringen zijn we vooral een heleboel mooie, bijzondere duetten rijker. Nick is dan ook enthousiast: 'We verheugen ons op het eindresultaat en zijn vooral erg benieuwd naar de reacties van de artiesten, als ze het duet van hun dromen voor het eerst gaan zien. Wat onmogelijk leek, wordt nu mogelijk gemaakt met dit programma en dat moet een unieke beleving zijn!'

'Onmogelijke Duetten' is een productie van Talpa Entertainment Producties.

'Onmogelijke Duetten', vanaf zondag 2 mei om 21.30 uur wekelijks op SBS6 en terug te kijken op KIJK.nl.