Nederlandse MMA atleten terug in de kooi tijdens Bellator Milaan op Spike

Foto: Spike - © ViacomCBS 2020

Sterke Nederlandse MMA cards tijdens nieuwe Europese Bellator events. Robin van Roosmalen maakt zijn langverwachte MMA-debuut.

Daarnaast stappen de Nederlandse MMA atleten Costello van Steenis, Denise Kielholtz en Ilias Bulaid in de Bellator kooi in Milaan. 3 Spectaculaire Bellator MMA events LIVE te zien op Spike.

MMA-pionier Marloes Coenen verzorgt tijdens deze LIVE events de presentatie samen met presentator JayJay Boske.Het sportevenement van één van de grootste MMA-organisaties ter wereld, is in Nederland exclusief LIVE te zien op ViacomCBS-zender Spike.

26 september | Costello van Steenis vs Fabian Edwards

Op 26 september zal de Nederlandse Costello ‘The Spaniard’ van Steenis het opnemen tegen Fabian 'The Assassin' Edwards in Milaan. Hiermee plaatst Bellator twee van hun meest indrukwekkende middengewichten tegenover elkaar, Edwards, uit Engeland, die zijn record van negen overwinningen uit negen gevechten verdedigt. En van Steenis, die een even indrukwekkend record heeft, vier opeenvolgende overwinningen tot zijn meest recente gevecht tegen John Salter in 2019. Deze zaterdag vanaf 23.00 uur live op Spike.

1 oktober | Denise Kielholtz vs Kate Jackson

Denise Kielholtz neemt het op tegen tegen voormalig titeluitdaagster Kate Jackson in de Flyweight divisie. Het wordt voor Kielholtz de zesde keer dat ze een MMA partij vecht voor de organisatie. Eerder wist ze al de Bellator Kickboxing titel in de wacht te slepen. Donderdag 1 oktober vanaf 23.00 uur live op Spike.

1 oktober | Ilias Bulaid

Ook Ilias Bulaid staat op 1 oktober in de kooi. De vechter maakte in september 2019 de overstap van het kickboksen naar het MMA. Zijn tegenstander is nog niet bekend. Donderdag 1 oktober vanaf 22.00 uur live op Spike.

3 oktober| Robin van Roosmalen vs Nauzet Trujillo

Voormalig kickbokskampioen Robin van Roosmalen maakt op 3 oktober zijn langverwachte Bellator debuut. De MMA-vechter uit Den Bosch neemt het op tegen de Spanjaard Nauzet Trujillo. Zaterdag 3 oktober vanaf 23.00 uur live op Spike.

Benieuwd naar de gevechten?

Kijk dan zaterdag 26 september om 23.00 uur live naar Bellator Milaan:

- Donderdag 1 oktober om 22.00 uur LIVE naar Bellator 246

- Zaterdag 3 oktober om 23.00 uur LIVE naar Bellator Milaan