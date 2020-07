Nederlandse artiesten jagen droom na in 'Ik Geloof in Mij'

Het volste vertrouwen in de ingeslagen weg, de intense wil om in de spotlights te staan én de altijd aanwezige honger naar succes. Het zijn enkele factoren die veel onontdekte Nederlandstalige artiesten met elkaar gemeen hebben.

Verschillende daarvan staan centraal in het nieuwe SBS6-programma 'Ik Geloof in Mij', waarin hun weg van en naar het podium op de voet wordt gevolgd. De ras entertainers staan allemaal op een verschillend punt in hun carrière, maar willen niets anders dan hun droom najagen en het uitvoeren van hun ultieme passie: zingen en optreden. 'Ik Geloof in Mij' is vanaf dit najaar te zien bij SBS6.

'Marco Borsato, Frans Bauer, Guus Meeuwis, André Hazes, Tino Martin… In dit nieuwe realityprogramma volgen we artiesten die ervan overtuigd zijn dat zij in dit rijtje bekende Nederlandse zangers thuis horen. Wij zijn verheugd dat we in Ik geloof in mij deze zeer ambitieuze entertainers een podium kunnen bieden en kijken uit naar de opnames, waarin we ze beter leren kennen en hun jacht naar eeuwige roem volgen', aldus René Oosterman, zendermanager SBS6.

'Ik Geloof in Mij' wordt geproduceerd door Zodiak Nederland.

'Ik Geloof in Mij', vanaf dit najaar bij SBS6 en op KIJK.nl.