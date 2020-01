Nadia Moussaid presenteert nieuw VPRO-programma 'Mondo'

In het nieuwe VPRO-programma 'Mondo' ontvangt Nadia Moussaid in de studio iedere zaterdagavond schrijvers, filmregisseurs, muzikanten en andere cultuurmakers uit binnen- en buitenland.

Door de ogen van deze kunstenaars kijken we naar onszelf en de wereld om ons heen. Van meeslepende romans tot confronterende documentaires: ze bieden nieuwe inzichten en zetten ons denken op scherp.

Nadia Moussaid: 'Net als iedereen wil ik de wereld waarin we leven beter begrijpen. Dagelijks kijk ik het nieuws, maar wat me vaak pas echt de ogen opent, is een goed boek, een film of documentaire. Ik realiseerde mij bijvoorbeeld na het lezen van The Handmaid’s Tale van Margaret Atwood dat vrijheid je niet abrupt wordt afgepakt, maar sluipenderwijs. En dat verworven rechten altijd verdedigd moeten worden.'

In 'Mondo' komen zowel de grote (inter)nationale maatschappelijke ontwikkelingen aan bod, als ook onze eigen binnenwereld: hoe gaan we in onze tijd om met ziekte, liefde of ouderschap?

Nadia Moussaid: 'Wat ik interessant vind, is dat naast een andere kijk op de wereld kunst zo ongelooflijk bruikbaar kan zijn in ons dagelijkse leven. Neem de muziek van Lizzo en de emancipatoire kracht die daar vanuit gaat. Met haar body positivity inspireert zij zoveel jonge meiden. Bijzonder vind ik het ook hoe een kunstwerk een leven lang met je mee kan gaan. Een boek dat zich in mijn hoofd genesteld heeft, is The secret history van Donna Tartt. Een passage daarin verwoordt voor mij op indringende wijze hoe eenzaamheid zelfs tussen geliefden kan bestaan.'

'Mondo' is wekelijks te zien op zaterdagavond om 22.00 uur op NPO 2 en wordt herhaald op zondagmiddag om 17.05 uur op NPO 2.

Online

Daarnaast is 'Mondo' ook volop online aanwezig. Moussaid: 'Tegelijk met het tv-programma starten we een spannend avontuur online met achtergrondinformatie bij de gasten, verdiepende artikelen, podcasts en online video. Online lopen de verhalen uit de uitzending door en kunnen mensen met elkaar verder praten en ideeën uitwisselen. We staan nog aan het begin maar de ambitie is om een levendige online omgeving te creëren.'