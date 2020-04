'Na de Klap': Grenfell Toren, Londen

Het geluid was nog erger dan het beeld. De inwoners van de Londense woonwijk Kensington kunnen zich het knetteren van het vuur in de Grenfell-toren en de hulpkreten van de flatbewoners nog levendig herinneren.

Ruim twee jaar na de brand in de torenflat, waarbij 72 mensen omkwamen vielen en honderden gezinnen hun woning verloren, wordt nog elke week een stille mars gelopen. Buurtbewoners willen dat de verantwoordelijken op het matje worden geroepen, maar het onderzoek is nog altijd niet afgerond.

Tom Kleijn reist af naar plekken waar rampen plaatsvonden, die wereldnieuws waren. Hij laat zien hoe de lokale gemeenschap verder is gegaan. Hij loopt in Londen mee met de mars en spreekt mensen wiens leven voorgoed is veranderd. Zo vertelt Francis hoe zijn vriendin vastzat op de veertiende verdieping. Ze smeekte hem om hulp via haar mobiele telefoon, maar hij heeft haar niet kunnen redden.

Na de brand in de Grenfell-toren blijkt een nieuwe, hechtere gemeenschap te zijn ontstaan rondom de flat. Kleijn ziet in de moskee hoe er sinds die dag wordt gekookt voor bewoners met diverse achtergronden. En hij gaat langs bij getraumatiseerde buurtkinderen die met behulp van speltherapie proberen de ramp een plek te geven.

