'My 600-lb Life' vanaf maandag op TLC

Niemand kiest ervoor om extreem overgewicht te hebben. En zeker niet om meer dan 275 kilogram te wegen, zoals de personen die centraal staan in het programma 'My 600-lb Life'.

Onderliggende emotionele problemen zijn vaak de oorzaak van de enorme gewichtstoename die ze in de loop der jaren hebben zien gebeuren, met als gevolg dat ze nu nog minder goed voor zichzelf kunnen zorgen en het steeds lastiger wordt om de negatieve cyclus te doorbreken. Vandaar dat ze hun hoop gericht hebben op Dr. Nowzaradan die ze kan helpen met een maagoperatie. Maar dan zullen ze zelf ook belangrijke aanpassingen moeten doen aan hun dieet en levenspatroon. In een nieuw seizoen volgen we de stappen die ze zetten op weg naar een nieuwe en minder zware toekomst. In alle opzichten.

'My 600-lb Life', vanaf maandag 8 maart om 20.30 uur op TLC.