Misdaadserie 'Terror Comes To Town' nieuw op discovery+

Foto: © Discovery Benelux 2021

Kermisattracties kunnen spannend en angstaanjagend zijn. Maar soms komt het gevaar uit een hele andere hoek. De aangrijpende misdaadserie 'Terror Comes To Town' vertelt over moordzaken die plaatsvonden in of nabij een kermisterrein.