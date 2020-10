Minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink presenteert 'De Koffer van Rick'

Foto: © KRO-NCRV 2020

Op maandag 5 oktober, de openingsdag van de Week van de Toegankelijkheid, stelt minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink 'De Koffer van Rick' beschikbaar voor programmamakers.

Dit is een database van Nederlanders met een expertise of talent, en een beperking. Hiermee wil Rick Brink programmamakers helpen met het vinden van de juiste gasten. 'Programma's moeten een afspiegeling zijn van onze samenleving. Maar de groep van 1,8 miljoen mensen met een beperking is nauwelijks te zien in de media, eigenlijk alleen maar als het gaat over hun beperking, nooit over hun expertise of talent. Ik wil programmamakers helpen met het vinden van de juiste gasten om zo ons land inclusiever te maken', aldus Rick Brink.

'Zichtbaarheid van mensen met een beperking in de media is ontzettend belangrijk. Deze database is een hulpmiddel voor programmamakers zodat die zichtbaarheid verbeterd wordt. Het kan toch niet zo zijn dat bijna 2 miljoen Nederlander zich nauwelijks herkennen in de programma's?'

70 experts en talenten in 'De Koffer van Rick'

In 'De Koffer van Rick' zitten op dit moment zo’n 70 personen, elk met een eigen talent of expertise en een beperking. Met uiteenlopende kennis, jong en oud, uit geheel Nederland: van hartspecialist tot kunstenaar en van advocaat tot regisseur.

Onderzoek Erasmus Universiteit: Zichtbaarheid minimaal

Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit in 2019 is gebleken dat de representatie van mensen met een beperking in de media in ons land minimaal is. Zo bleek na analyse van 1010 afleveringen van verschillende talkshows uit 2008, 2013 en 2018 dat slechts 66 gasten een beperking hadden en dat zij te gast waren vanwege hun beperking, niet om hun expertise of talent.

Kamervragen over 'De koffer van Rick'

Eerder dit jaar stelde GroenLinks-kamerlid Lisa Westerveld vragen aan minister Slob van Onderwijs, Cultuur en Media over de representatie van mensen met een beperking in de media. Minister Slob liet hierop weten dat het hij goed vindt dat 'KRO-NCRV en de minister van Gehandicaptenzaken stimuleren dat mensen met een beperking kunnen deelnemen om hun expertise en talent.' De minister hoopt dat 'De Koffer van Rick' ertoe leidt dat er een meer divers beeld ontstaat in de media van mensen met een beperking.

Minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink

Op 17 juni 2019 is Rick Brink (34 jaar) in een liveshow op NPO 1 bij KRO-NCRV verkozen tot de eerste minister van Gehandicaptenzaken van Nederland. Hij maakt zich sterk voor de belangen van 1,8 miljoen Nederlanders met een beperking. In september 2019 presenteerde Rick Brink in een online troonrede zijn speerpunten, waaronder meer zichtbaarheid van mensen met een beperking in de media.