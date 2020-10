'Metropolis': de wereld zoals je 'm nergens anders ziet

Het VPRO-programma 'Metropolis' is na vijf jaar terug op televisie. Het internationale programma laat de wereld zien door de ogen van lokale journalisten, die in hun eigen stad of land op zoek gaan naar antwoorden op universele vragen en thema's.

Presentator Stef Biemans leidt iedere aflevering op eigen wijze in en introduceert de lokale reporters. In acht afleveringen stelt 'Metropolis' iedere week een nieuwe vraag aan de wereld. Dit levert opvallende antwoorden en bijzondere verhalen op.

Aflevering 1: Donald Trump, zondag 18 oktober, 21.05 uur, NPO 2

Niet alleen Amerikanen zijn gefascineerd door het fenomeen Donald Trump. 'Metropolis' vond in Afghanistan, Peru en India wereldburgers waarvan het leven op een bijzondere manier wordt beïnvloed door de Amerikaanse president.

Aflevering 2: Illegale feestjes, zondag 25 oktober, 21.05 uur, NPO 2

Door de coronapandemie mogen we niet meer met teveel mensen bij elkaar komen, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. 'Metropolis' over feestjes achter gesloten deuren in Kenia, India en Pakistan.

'Metropolis'

Het buitenlandprogramma 'Metropolis' van de VPRO is terug. Het internationale programma met een netwerk van lokale videojournalisten, dat van 2008 tot 2015 werd uitgezonden op NPO 3, is terug op NPO 2. Vanaf zondag 18 oktober brengen de makers van het wereldwijde 'Metropolis'-team weer wekelijks nieuwe verrassende items. Het reeds bestaande netwerk van reporters wordt weer ingeschakeld en bovendien aangevuld met een nieuwe lichting correspondenten.

Stef Biemans

Stef Biemans (Nijmegen, 1978) is regisseur, presentator en documentairemaker. Tot voor kort woonde hij in Nicaragua, waar hij 'Aventados', 'Metrópolis Nicaragua' en, voor 'Villa Achterwerk', 'Brieven uit Nicaragua' maakte. Hierin beantwoordde hij vragen van Nederlandse kinderen over het leven van kinderen in Nicaragua. Hiervoor ontving Stef diverse onderscheidingen en prijzen waaronder de Beeld en Geluid Award en de Cinekid vakjuryprijs. Vanaf 2008 werkte hij mee aan 'Metropolis', in 2012 interviewde hij voor 'Stefpacking' kinderen over de hele wereld en in 2014 maakte hij 'Amor met een snor': een programma over de liefde in Latijns-Amerika. In 2016 volgde 'Americanos', een reisserie over migranten die vanuit Midden-Amerika naar de grens van de Verenigde Staten reisden. In 2018 was Stef te zien in de reisserie 'Over de Rug van de Andes'. Na zijn vlucht uit Nicaragua, vestigde hij zich met zijn gezin in Spanje en maakte daar 'Brieven aan Andalusië'. Voor deze serie kreeg Stef in 2020 de Nipkowschijf.

'Metropolis', vanaf zondag 18 oktober wekelijks om 21.05 uur bij de VPRO op NPO 2.