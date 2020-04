Met de EO op weg naar Pasen

Foto: © Evangelische Omroep 2020

In deze tijd waarin de meeste mensen thuis toeleven naar Pasen wil de EO Nederland samenbrengen en bemoedigen met het verhaal van Jezus' lijden, sterven en opstanding.

Daarom zijn er gedurende de Stille Week dagelijkse vespervieringen, is op Witte Donderdag de bijzondere tiende editie van 'The Passion' te zien op NPO 1 en klinkt de Matthäus Passion op Goede Vrijdag op NPO 2. Ook deelt de EO op Eerste Paasdag hoopvolle verhalen en liederen met onder meer de speciale viering 'Het verhaal gaat door'.

Stille Week

Woensdag tot en met zaterdag - 19.30 uur – EO.nl/samengeloven

Samen met de Protestantse Kerk in Nederland biedt de EO van woensdag tot en met zaterdag elke avond om 19.30 uur een vesper van een half uur. Via eo.nl/samengeloven kunnen christenen zo samen de dagen voor Pasen beleven. Mirjam Bouwman presenteert dit dagelijkse digitale moment waarvan muziek, gebed en verstilling de onderdelen zijn. Bezoekers van de website kunnen een digitale kaars aansteken en gebedspunten aandragen. Onder meer The Psalm Project en countertenor Sytse Buwalda verlenen hun muzikale medewerking. De laatstgenoemde zal op Goede Vrijdag live een gedeelte uit de Matthäus Passion zingen. Predikanten die voorgaan zijn Elsbeth Gruteke, Mirjam Kollenstaart, Marleen Blootens en Pim Brouwer.

Witte Donderdag | Donderdag 9 april

20.30 uur - The Passion - NPO 1

Op Witte Donderdag presenteren EO en KRO-NCRV een actuele en aangepaste versie van 'The Passion'. Dit jaar zonder live band en zonder publiek, maar mét een online processie en een live vertelling die wordt afgewisseld met indrukwekkende scenes en liedjes uit de afgelopen negen edities. Verteller Johnny de Mol neemt de kijker mee in het paasverhaal anno nu en verslaggever Anne-Mar Zwart doet bij het bekende verlichte kruis verslag van de virtuele processie, waar iedereen thuis bij kan aansluiten.

Goede Vrijdag | Vrijdag 10 april

10.00 uur - 'Nederland Zingt Dichtbij' - NPO 2

'Op die heuvel daarginds stond een ruwhouten kruis.' Met dit bekende lied begint deze speciale uitzending van 'Nederland Zingt Dichtbij'. Meditaties van Jurjen ten Brinke, omlijst met prachtige muziek en samenzang, laten het verhaal van Goede Vrijdag heel dichtbij komen. Jezus liet zich kruisigen, omdat God zoveel van mensen houdt. Een liefde waar we niet over uitgezongen raken.

12.00 uur - Matthäus Passion - NPO 2

In de Pieterskerk in Leiden vertolken het Ars Musica koor en orkest onder leiding van Patrick van der Linden de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach. Voorafgaand aan dit klassieke meesterstuk gaat Andries Knevel in gesprek met dirigent Patrick van der Linden over de diepere en krachtige betekenis ervan. Tijdens de uitzending kunnen kijkers op EO.nl/samengeloven hun ervaringen delen over wat de Matthäus Passion voor hen betekent. Na afloop volgt er via eo.nl/samengeloven een nagesprek onder leiding van Andries Knevel. De prachtige Matthäus-uitvoering is opgenomen in 2016.

Eerste Paasdag | Zondag 12 april

Op Eerste Paasdag is de EO van 9.00 tot 11.00 uur te zien op NPO 2, waar EO-directeur en presentator Arjan Lock diverse EO-programma’s aan elkaar praat. 'We leven in een uitzonderlijke tijd, waarin veel normale zaken plotseling onzeker zijn geworden', vertelt Lock. 'Maar één ding staat vast: we leven toe naar Pasen. Wat is het ongelofelijk mooi dat wij als EO juist in deze tijd hoop mogen bieden. Dwars door verdriet en dood heen is er leven: 'De Heer is waarlijk opgestaan'.'

9.00 uur - 'Ik Mis Je'

Op Eerste Paasdag zendt de EO een compilatie uit van twee eerder uitgezonden afleveringen van 'Ik Mis Je'. Het programma laat zien hoe twee gezinnen een aantal jaren geleden op Goede Vrijdag een dierbare verloren. Twee verhalen waar, ondanks het verdriet, toch een prachtige hoopvolle boodschap in verweven zit. Zo wordt Ina den Hertog tijdens de dankdienst van haar man diep geraakt door één zinnetje dat speciaal voor haar lijkt: 'Genade zij u'. En vertelt Petra van Wijk hoe zij met haar familie vol overtuiging 'U zij de glorie' zongen bij de begrafenis van haar moeder.

9.15 uur - Het verhaal gaat door

Ondanks alle onzekerheid klinkt het verhaal van de opstanding van Jezus door. Welke betekenis heeft het paasfeest voor jou nu? Dat is de vraag waar Ds. R. de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk, over in gesprek gaat in het programma 'Het verhaal gaat door!'. Het is een speciale viering op Eerste Paasdag die uitgezonden wordt door de EO en KRO-NCRV. De overdenking wordt afgewisseld met livemuziek en muziekfragmenten uit onder andere 'The Passion' en 'Met hart en ziel'.

9.45 uur - 'Nederland Zingt'

Paasmorgen staat bij 'Nederland Zingt' volledig in het teken van de mooiste Paasliederen. De kijker hoort onder andere het lied 'Jezus, Overwinnaar' waarin wordt bezongen: 'Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. Want U bevrijdt en geeft leven.'

10.25 uur - BEAM-kerkdienst

BEAM, het jongerenlabel van de EO, verzorgt op Paasmorgen een speciale editie van de live BEAM- kerkdienst. De BEAM Worshipband speelt en zingt liederen, Jurjen ten Brinke vertelt het verhaal van Pasen en presentator Joram Kaat gaat in gesprek met de kijkers. Deze live-kerkdienst is ook via de social media kanalen van BEAM te volgen.

Ook op NPO Radio 5 klinkt op Eerste Paasdag de boodschap van Pasen

8.00 uur - 'Groot Nieuws'

In het EO-radioprogramma 'Groot Nieuws' spreekt dominee Henk Molenaar uit Doornspijk over het thema 'De Hovenier in de Hof'. Ook kan de luisteraar genieten van bekende Paasliederen als 'U zij de glorie', 'Christus onze Heer, verrees' en 'Daar juicht een toon'.

19.00 uur - 'Zin, Zout en Zegen'

In 'Zin, Zout en Zegen' op NPO Radio 5 spreekt Yvonne Sprunken met journaliste, auteur en stiltetrainer Mirjam van de Vegt over het verschil dat Pasen kan maken – juist in een crisissituatie als nu.

Tweede Paasdag | Maandag 13 april

10.00 uur - 'Nederland Zingt Dichtbij' - NPO 2

Jurjen ten Brinke bezoekt zuster Greet Verhoeven. Als leidinggevende van het Diaconessenhuis van Amerongen maakte zij, samen met haar medezusters, een bijzondere keuze. De zusters verruilden hun oude vertrouwde Diaconessenhuis voor een leefgemeenschap met gezinnen. Hoe is het voor de zusters het leven te delen met vier gezinnen met in totaal 10 kinderen? Wat betekent dit voor de gezinnen? En hoe bevalt het nieuwe leven voor zuster Greet? Dit inspirerende verhaal wordt omlijst met veel muziek, samenzang en een Bijbelse overdenking.

Als je gelooft in echte gesprekken

Ook - en juist - nu vraagt de EO aandacht voor echte gesprekken. Gesprekken over tekenen van hoop en over de hoopvolle betekenis van Pasen