Menno Koningsberger vertrekt bij Talpa Network

Met de herstructurering ten gevolge van de coronacrisis, wordt de marketingfunctie bij Talpa Network anders georganiseerd. Om die reden zal Chief Marketing Officer Menno Koningsberger uitdagingen buiten Talpa Network aangaan.

Menno was sinds juni 2019 Chief Marketing Officer van Talpa Network en daarvoor ruim vier jaar Algemeen Directeur van Talpa Radio.

Peter de Mönnink, CEO van Talpa Network: 'Menno heeft als Algemeen Directeur van Talpa Radio ons portfolio aan radiomerken meer dan uitstekend in de markt gezet en uitgebouwd. Menno heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontwerp, de ontwikkeling en uitvoering van de audiostrategie van Talpa Network. Op het gebied van marketing zijn we hem zeer erkentelijk voor zijn rol in de ontwikkeling en professionalisering van deze discipline binnen ons bedrijf. We wensen Menno veel succes bij het vervolg van zijn carrière.'

Menno Koningsberger: 'Ik kijk met trots en veel plezier terug op mijn tijd bij Talpa Network. Ik denk daarbij onder andere aan het vergroten van het marktleiderschap van de radioportfolio als geheel, de uitrol van de audiostrategie met het platform JUKE en de vele prachtige events die zijn neergezet mede door de enorme inzet van mijn bevlogen collega’s. Dat door de coronacrisis de marketingfunctie nu anders binnen Talpa Network wordt georganiseerd, doet niets af aan de mooie tijd bij dit bedrijf. Ik wil al mijn collega’s hiervoor bedanken en wens hen ontzettend veel succes in de toekomst.'