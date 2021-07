'Medal Zone' en 'Tokyo Today' van start op Eurosport

Het Olympisch schakelprogramma 'Medal Zone' is iedere dag van 7.00 uur 's ochtends tot 16.00 uur 's middags te zien op Eurosport. Het dynamische programma, onder leiding van Koen Weijland en Sander Kleikers, richt zich op lle medailles van de Spelen.

Tijdens 'Tokyo Today' praat voormalig rugbyer Tessa Veldhuis je iedere dag van 16.00 tot 18.00 uur bij over wat er de afgelopen dag in Tokio is gebeurd. Alle hoogtepunten van de Nederlandse atleten en andere belangrijke evenementen passeren de revue, voorzien van commentaar van analisten, voormalig sporters en Eurosport commentatoren. Tessa ontvangt dagelijks wisselende gasten in de studio.

Liever zelf alle wedstrijden bekijken? Hieronder een overzicht van de Nederlandse hoogtepunten van vrijdag 23 op zaterdag 24 juli, die live te streamen zijn via discovery+.

01.30 - 05.30 uur

Roeien mannen/vrouwen diverse onderdelen (Finn Florijn, Guillaume Krommenhoek, Niki van Sprang, Ilse Paulis & Marieke Keijser, Boudewijn Roëll, Jan van der Bij, Nelson Ritsema, Sander de Graaf, Ellen Hogerwerf, Karolien Florijn, Veronique Meester, Ymkje Clevering)

03.00 - 14.00 uur

Turnen kwalificatie mannen (Epke Zonderland en Bart Deurloo).

04.00 - 06.00 uur

Tennis mannen doubles (Wesley Koolhof & Jean-Julien Rojer)

04.00 - 11.15 uur

Wielrennen (Dylan van Baarle, Tom Dumoulin, Youri Havik, Wilco Kelderman, Bauke Mollema)

05.00 - 05.50 uur

Beachvolleybal vrouwen voorrondes (Raïsa Schoon & Katja Stam)

08.25 - 08.50 uur

3x3 Basketball (NL vs. Servië)

10.00 - 13.00 uur

Tennis singles vrouwen (Kiki Bertens)

12.00 - 14.30 uur

Zwemmen 4 x 100m vrije slag estafette Nederlands vrouwenteam / 100m schoolslag mannen (Arno Kamminga) / 400m individuele wisselslag mannen (Arjan Knippig)

13.00 - 15.00 uur

Voetbal (Nederlands vrouwenteam) (NL vs. Brazilië)

14.00 - 15.00 uur

Beachvolleybal mannen voorrondes (Alexander Brouwer & Robert Meeuwsen)

15.00 - 15.25 uur

3x3 Basketball (NL vs. ROC)