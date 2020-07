MAX verplaatst resterende afleveringen van 'Mooiste Treinreizen' naar vrijdag

Op vrijdag 10 en 17 juli zendt MAX om 17.05 uur op NPO 1 twee gloednieuwe afleveringen van 'MAX Mooiste Treinreizen' uit.

Neem plaats en geniet van de Nederlandse natuur, schitterende vergezichten, steden én dorpen, gewoon vanaf uw eigen bank.

In de nieuwe afleveringen van 'MAX Mooiste Treinreizen' reizen we op de trajecten Vlissingen - Bergen op Zoom en Leeuwarden - Zwolle. Stap in en geniet van het afwisselende landschap met steden, dorpen, architectuur, natuur en weilanden.

Vrijdag 10 juli, 17.05 uur, NPO 1: Vlissingen - Bergen op Zoom

We rijden onder meer langs de gezellige (kust)plaatsen Krabbendijke, Kruiningen-Yerseke, Goes, Arnemuiden, Middelburg en Vlissingen. Op dit (voornamelijk) Zeeuwse traject waant u zich even op vakantie.

Vrijdag 17 juli, 17.05 uur, NPO 1: Leeuwarden - Zwolle

Langs dit (voornamelijk) Friese traject liggen ontzettend veel weilanden en wateren. Een garantie op prachtige vergezichten onderweg!

'MAX Mooiste Treinreizen', vrijdag 10 en 17 juli om 17.05 uur op NPO 1.