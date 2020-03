MAX start maandag 30 maart met het 'MAX Ouderenjournaal'

Foto: Omroep MAX - © Stef den Boer 2019

Vanaf maandag 30 maart, om 16.45 uur op NPO 1, presenteert Jan Slagter van maandag tot en met vrijdag het 'MAX Ouderenjournaal'.

Het nieuwe programma richt zich op positief, hoopvol, informatief en inspirerend nieuws, toegespitst op de situatie van ouderen in tijden van sociale afstand.

Het 'MAX Ouderenjournaal' biedt handvatten, maar bezorgt ook een glimlach. We nemen een kijkje bij grote en kleine initiatieven in de regio. Het programma geeft ook tips voor afleiding en vermaak. In de rubriek Vraag van de dag beantwoorden kijkers vragen van kijkers. En er worden deuren geopend die nu door coronamaatregelen gesloten zijn. Hoe vergaat het bijvoorbeeld de dieren in de Nederlandse dierentuinen, nu deze gesloten zijn voor publiek?

'Heel Holland Bakt'-jurylid en foodexpert Janny van der Heijden zorgt voor de nodige kook- en eet-inspiratie. Hoe kun je met beperkte middelen toch een voedzame maaltijd op tafel zetten, zonder dat je heel intensief aan het koken hoeft te slaan? Het programma legt ook contact met ouderen die in isolatie zitten buiten onze landsgrenzen.

'MAX Ouderenjournaal', maandag tot en met vrijdag om 16.45 uur op NPO 1.