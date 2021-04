MAX houdt dit najaar muzikale zoektocht naar operaster

Omroep MAX gaat op zoek naar de nieuwe operaster van Nederland in het nieuwe muziekprogramma 'Aria'. De inzet: een unieke studiebeurs. In deze achtdelige serie wordt 10 talentvolle kandidaten wekelijks het vuur aan de vocale schenen gelegd met uitdagende zangopdrachten.

Wie beheerst het grote operarepertoire? Wie vertolkt de grote operarollen overtuigend? Wie heeft het lef en de uitstraling om de nieuwe operaster te worden? 'Aria' heeft de deuren geopend voor talent uit alle geledingen van onze samenleving, ongeacht leeftijd, herkomst of ervaring. Een zangstudent, een verborgen natuurtalent, of iemand die zijn droom eerder heeft laten varen, maar nu de kans grijpt alsnog operaster te worden. Aanmelden kan via:www.maxvandaag.nl/aria.

Jan Slagter: 'Opera is al eeuwenoud, maar is met de hedendaagse technieken nog steeds actueel: een totaal kunstvorm bestaande uit (klassieke) muziek, toneel, zang, dans, prachtige decors en kostuums. Met 'Aria' willen we opera breed toegankelijk maken, zodat iedereen kan ontdekken hoe mooi opera is.'

'Aria' is een co-productie van Omroep MAX en Medialane waaraan De Nationale Opera heeft bijgedragen.

Wie 'Aria' gaat presenteren en wie er in de jury plaatsnemen, wordt later bekend gemaakt.

'Aria', vanaf najaar 2021 bij Omroep MAX.