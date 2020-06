MAX-documentaire en podcast over legendarisch Holland Popfestival Kralingen

In de zomer van 1970 had Nederland het antwoord op het legendarische Woodstock-festival met het Holland Popfestival in Kralingen, Rotterdam.

Op 26, 27 en 28 juni 2020 is het precies 50 jaar geleden dat er in Nederland popgeschiedenis werd geschreven. Het was het eerste meerdaagse openluchtfestival op het Europese vasteland en ook het begin van de Nederlandse gedoogcultuur, als het om softdrugs gaat. In de documentaire en podcast '50 Jaar Liefde, Vrijheid en Muziek' gaat Henkjan Smits met artiesten, bezoekers, organisatoren en andere betrokkenen terug in de tijd.

Bijna 100.000 bezoekers luisterden in het Kralingse Bos in Rotterdam naar internationale bands en artiesten, waaronder Pink Floyd, Santana, The Byrds, Jefferson Airplane en de Nederlandse bands Focus, Ekseption, CCC Inc. en Supersister. In deze documentaire gaat Henkjan Smits met muzikanten en bezoekers terug naar de tijd van vrede, liefde en harmonie.

Henkjan: 'Dit festival is het hoogtepunt én het einde van de hippiecultuur in Nederland. Zaken waar hippies voor stonden, werden na het Holland Popfestival langzaam maar zeker door de maatschappij geaccepteerd.' Het duidelijkste voorbeeld hiervan is waarschijnlijk het gedoogbeleid rondom softdrugs, dat begin jaren 70 steeds meer vorm begint te krijgen. Zo openen rond 1970 de eerste coffeeshops hun deuren in Nederland.

Smits was tijdens het festival op bezoek bij zijn grootouders in Rotterdam. Hij was toen acht jaar oud en kan zich de sensatie in de stad nog goed herinneren. 'Altijd als wij naar mijn opa en oma gingen, dan mochten mijn zus en ik in de tram. Dan maakten we een rondje door de stad en stapten we een uur later weer uit. Dat was voor ons een enorme traktatie. In het weekend van het Holland Popfestival waren wij bij onze grootouders op bezoek en dus gingen we weer met de tram. Ik weet nog heel goed dat oma toen zei: 'jullie gaan met de tram, maar niet in de stad uitstappen.' Toen ik haar vroeg waarom dit niet mocht zei zij: er is een popfestival aan de gang en er zijn allemaal hippies en daar mag je niet mee praten.' Toen werd er natuurlijk een verboden vrucht gecreëerd. Daarvoor was het nooit in mijn hoofd opgekomen om uit te stappen, maar toen mijn oma dit zei wilde ik niets liever dan dat.' Sindsdien heeft het Holland Popfestival Henkjan nooit meer echt losgelaten.

Podcast

In samenwerking met NPO Radio 5 maakt Henkjan Smits namens MAX ook een podcast over het festival. Hierin horen we per aflevering de herinneringen van bezoekers (zoals Barry Hay, Gerard Cox, Mieke van der Weij en Tineke de Nooij), artiesten die er gespeeld hebben (zoals Ekseption, Supersister, CCC INc en Lex Harding), Rotterdamse politie en de organisatoren (George Knap en Berry Visser). Deze achtdelige podcastserie is via de diverse podcast-platforms te beluisteren.

'50 Jaar Liefde, Vrijheid en Muziek', vrijdag 26 juni om 19.50 uur op NPO 2.

Podcast Holland Pop Festival Podcast, wekelijks een nieuwe aflevering.