Martien Meiland, Britt Dekker, Ryanne van Dorst & Najib Amhali in panel 'Wie van de 3'

De vrolijke familiequiz 'Wie van de 3' is vanaf zondag 11 oktober om 20.30 uur te zien bij SBS6. Martien Meiland, Britt Dekker, Ryanne van Dorst en Najib Amhali vormen het vaste panel dat probeert te achterhalen wie van de 3 kandidaten tegenover hen de échte Elvis-imitator, uitsmijter of zwemlerares voor zeemeerminnen is.

Onder leiding van Wendy van Dijk gaat het nieuwsgierige viertal als ware detectives op jacht naar de kandidaat met het bijzondere beroep of de opmerkelijke hobby. Weten alle panelleden die te vinden, of laten zij zich beduvelen door de twee andere kandidaten, die de boel schaamteloos bij elkaar verzinnen?

Martien, Ryanne, Britt en Najib spelen het spel volgens de bekende regels: ieder panellid krijgt 1 minuut om de drie kandidaten te onderwerpen aan een spervuur van vragen en instinkers. Vervolgens kiest elk panellid wie volgens hem of haar de échte vuilnisvrouw of autoverkoper is. Nieuw in de 2020-editie zijn twee extra rondes voor dubbele punten. Na het zien van de drie kandidaten moeten de panelleden, puur op basis van hun eerste gevoel, meteen al een eerste keuze maken. Blijven ze ook na de daaropvolgende vragenronde bij hun oordeel, of gaan ze overstag en kiezen ze toch voor een ander?

'Wie van de 3' begon in 1963 als de Nederlandse variant op het Amerikaanse tv-programma 'To Tell The Truth'. Door de jaren heen hebben tal van panelleden hun tanden stukgebeten op de beste fantasten van Nederland tijdens hun zoektocht naar de enige eerlijke kandidaat. In de voetsporen van 'Wie van de 3'-coryfeeën als Martine Bijl, Kees Brusse en Albert Mol staat ook het nieuwe panel weer garant voor een avond gezellig meeraden vanaf de bank.

Wie van het fanatieke panel blijkt te beschikken over de meeste mensenkennis? Wie laat zich het minst vaak in de luren leggen? Dat wordt allemaal duidelijk op de zondagavond van SBS6, terwijl ondertussen de rivaliteit tussen de panelleden elke week toeneemt.

'Wie van de 3' wordt geproduceerd door Blue Circle.

