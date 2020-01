Marlijn Weerdenburg presenteert nieuw KRO-NCRV programma 'Net ff Anders'

Foto: © KRO-NCRV 2019

In 'Net ff Anders' volgt Marlijn Weerdenburg zes jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking voor wie het leven van alledag soms net ff te snel gaat... Maar toch zijn ze erop gebrand om zoveel mogelijk vaardigheden te leren.

Ze willen namelijk het liefst zo normaal mogelijk meedraaien in de maatschappij. Iedere aflevering staat de weg naar meer zelfstandigheid van één van deze jongeren centraal, en in de eerste aflevering is dat Veerle.

Veerle is 22 jaar, heeft een lichte verstandelijke beperking en woont bij haar ouders in Amsterdam Zuid. Haar broertje woont in een studentenhuis en studeert in Rotterdam. Veerle houdt van paardrijden, muziek luisteren zingen, make up, films kijken, gezelligheid en ze is dol op haar twee katten. Veerle is een opgewekt meisje. Ze babbelt veel en spreekt opvallend netjes. Al enige tijd werkt ze bij de Kweker als winkelhulp op de delicatessen afdeling. Veerle wil dolgraag zelfstandig wonen, maar zo lang ze niet voor haar eigen maaltijden kan zorgen, is dat geen optie. Veerle ondervindt veel stress bij het maken van keuzes daarom zijn er bepaalde zaken die ze tot nu toe liever uit de weg ging. Koken is daar één van. Veerle weet zich alleen geen raad in de keuken en is – op alle fronten – bang om dingen fout te doen, dus doet zij ze maar niet. Leren koken zou voor Veerle niet alleen praktisch maar ook mentaal een boost geven.

In de aflevering krijgt Veerle, samen met de groep, hulp met koken van Sharon de Miranda. Sharon is chef-kok, en bekend van het programma BinnensteBuiten, waar ze de sterren van de hemel kookt. Ze heeft ook veel ervaring met het geven van kookles aan mensen met een beperking. Juist om te voorkomen dat Veerle straks alleen maar onder bepaalde condities kan koken hamert chef-kok Sharon er zo op om van Veerle af te laten gaan op haar eigen gevoel en smaak. Uiteindelijk zetten beide groepen een heerlijke pasta op tafel.

Met deze succes ervaring op zak gaat Veerle thuis zelf oefenen met af en toe wat hulp van haar moeder en begeleider. Ze bakt voor het eerst een eitje, ze maakt appeltaart met haar moeder en probeert in haar eentje pannenkoeken te bakken. Soms met wat zwarte pannenkoeken als resultaat. Maar oefening baart kunst, uiteindelijk zijn ze heerlijk. Als laatste test voor het etentje met haar ouders en vrienden maakt ze pasta met haar begeleider. Ze is er klaar voor.

Op de laatste dag, de dag van het etentje, verloopt niet alles helemaal soepel. Ze krijgt plakpasta en alles gebeurt tegelijk. Multi-tasken terwijl je aan het koken bent is voor iemand zónder beperking al een uitdaging, voor iemand mét een beperking is dat nóg lastiger. Maar Veerle slaat zich er dapper door heen. Terecht trots serveert ze trots dan ook haar eigen pasta pesto. Niet alleen qua koken heeft Veerle zichzelf overtroffen. Ook qua het maken van keuzes en niet gelijk in de stress schieten als zaken niet zo lopen als ze voor ogen had, heeft ze flinke stappen gezet.

'Net ff Anders', dinsdag 7 januari om 21.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.