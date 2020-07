Mark Rutte gast in extra uitzending van 'Op1'

Foto: © BNNVARA 2020

Premier Mark Rutte is zondagavond gast in een extra uitzending van de talkshow 'Op1'. In zijn eerste grote interview sinds het begin van de coronacrisis zal de premier ingaan op de grote kwesties waar hij de afgelopen maanden mee te maken heeft gehad.

Van de uitbraak van het virus en de dreigende situatie op de IC's tot het leed in de verpleeghuizen en de maatregelen waarmee de uitbraak werd ingedamd. Daarnaast zal hij spreken over zijn inzet bij de onderhandelingen over het Herstelfonds dat de Europese economie tijdens de coronacrisis weer op gang moet brengen. Ook zal de premier, op deze NPO-themadag 'Nederland tegen racisme', ingaan op de hevige discussie over racisme die de afgelopen weken is opgelaaid.

De uitzending van 'Op1' wordt verzorgd door BNNVARA. De presentatie is in handen van Jeroen Pauw en Fidan Ekiz.

'Op1' met Mark Rutte, zondag 12 juli om 22.10 uur op NPO 1.