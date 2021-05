Schakel elke maandag in op de autoavond van Spike. Voor alle autoliefhebbers is maandagavond DE avond bij ViacomCBS zender Spike. Hier moet je zijn voor de vetste autoshows met de start van het 30e seizoen van 'Top Gear' en het nieuwe programma 'Spike x World of Cars'. Vanaf 3 mei elke maandagavond Autoavond op Spike.

Van YouTube hit naar televisie: het nieuwe programma 'Spike x World of Cars' met Jay-Jay Boske & DJ La Fuente. Na het grote succes op YouTube, brengt DAY1, het grootste mannenplatform van Nederland een totaal eigen en nieuwe autoshow naar ViacomCBS zender Spike!

In 'Spike x World of Cars' van DAY1 productions laten Jay-Jay Boske en DJ La Fuente a.k.a. Job Smeltzer, jullie de vetste en dikste wagens zien. De dikste auto- momenten van twee populaire programma’s van 'DAY1: Daily Driver' & 'De Auto Van', worden gecombineerd in diverse afleveringen.Zo geven we je aangevuld met een goede dosis humor, een unieke kijk in de autowereld door twee auto-bezeten-vrienden! Bekende auto-liefhebbers en vrienden van DAY1 die voorbijkomen zijn onder anderen rapper Snelle, voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos en Youtuber Qucee.

Jay-Jay Boske: '5 jaar geleden ben ik begonnen met het YouTube kanaal DAY1. Het is natuurlijk supervet om te zien dat al mijn harde werk en passie niet ongezien blijft. Door DAY1 naar televisie te brengen willen we nog meer uit het programma halen en meer mensen bereiken en inspireren. Maar ook heel veel dikke auto's aan de kijker laten zien.'

DJ La Fuente a.k.a. Job Smeltzer: 'Ik steek het niet onder banken of autostoelen dat ik als echte auto-fanaat, -liefhebber, -bezitter, altijd al droomde van het bezit en de ervaringen die we nu hebben! Mega tof om dit met jullie allemaal op deze heerlijke manier te kunnen en mogen delen.'

Kijk 'Spike x World of Cars' vanaf 31 mei elke maandag om 21.00 uur tijdens autoavond op Spike.

Nieuw seizoen 'Top Gear 'gaat van start met bekende gezichten en nieuwe auto’s

In het 30e seizoen van 'Top Gear' keren de presentatoren Paddy McGuinness, Freddie Flintoff, Chris Harris en natuurlijk; The Stig terug met vette stunts, gruwelijke auto’s en realistische testritten. Dit jaar volledig volgens de COVID-19 richtlijnen zonder live publiek en op een andere locatie, maar dat mag de pret niet drukken. In dit seizoen zie je onder andere de Lamborghini Sián FKP 37; de krachtigste Lamborghini ooit gemaakt. Ook nemen Paddy, Freddie en Chris je mee op hun 007-avontuur waar zij de bekende James Bond auto’s testen en vergelijken en is er een race tussen de Extreme E-rally Spark ODYSSEY 21 en een man met een jetpack.

'Top Gear' seizoen 30 is vanaf 3 mei elke maandag om 21.00 uur te zien tijdens de autoavond op Spike.