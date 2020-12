Loretta Schrijver, Sander de Bruijn en Stuart Bolk in magische jury 'Merry Little Christmas'

Foto: RTL 4 - © RTL 2020

Vanaf woensdag 16 december vliegen de miniatuur-huisjes, kerstboompjes en sneeuwvlokjes je om de oren. Dan barst in 'Merry Little Christmas' de kleinste strijd van Nederland los en gaan zestien kandidaten met elkaar de strijd aan om het meest betoverende kerstdorp te bouwen.

In deze sfeervolle competitie strijden acht kerstdorpbouwers en acht miniatuurbouwers met en tegen elkaar, met de Winter Efteling als sprookjesachtig decor. Alle kerstdorpen worden beoordeeld door een vakkundige jury. Deze driekoppige jury bestaat uit Loretta Schrijver, Sander de Bruijn en Stuart Bolk. 'Merry Little Christmas' wordt gepresenteerd door Robert ten Brink.

De jury

Sander de Bruijn is hoofdontwerper bij de Efteling. Hij ontwierp samen met zijn team onder andere 'Raveleijn', 'Baron 1898' en 'Symbolica'. Zijn ontwerpteam werd in 2020 uitgeroepen tot 'Dutch Designer of the Year'. Dus als er iemand is met verstand van ontwerp, verhaallijnen en creatie van sfeer, is het Sander wel!

Loretta Schrijver vertegenwoordigt iedereen die zich ook graag laat betoveren door sprookjes. Kerstdorpen bouwen is een hype in Nederland en Loretta laat zich graag meeslepen door de verhalen die ze vertellen.

Stuart Bolk werd in 2015 Nederlands Kampioen Kerstdorpenbouwen en heeft verstand van alle technische aspecten binnen het bouwen van kerstdorpen. Hij demonstreert al jaren in diverse tuincentra en is groot kerstfanaat.

Kerstdorpbouwers vs miniatuurbouwers

In 'Merry Little Christmas' slaan de klassieke kerstdorpbouwers, die werken met kant en klare huisjes en hun woonkamer omtoveren tot waar kerstlandschap, de handen ineen met miniatuurbouwers. Miniatuurbouwers maken het liefst alles zelf. Wat gewone stervelingen als afval zien, is voor hen cruciaal bouwmateriaal. Van restverpakkingen, dopjes en knoopjes maken zij de meest gedetailleerde spulletjes voor in hun poppenhuizen. En nu dompelen ook zij zich helemaal onder in kerstsferen. Zestien deelnemers gaan in acht koppels (bestaande uit 1 kerstdorpbouwer en 1 minuatuurbouwer) de strijd met elkaar aan. Welk koppel maakt het mooiste kerstdorp van Nederland en wint het gouden kersthuisje én 10.000 euro?

'Merry Little Christmas' wordt geproduceerd door Blue Circle en is woensdag 16 en 23 december vanaf 20.30 uur te zien bij RTL 4.