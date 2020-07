Live benefietshow 'Nederland voor Suriname' met Jörgen Raymann en Humberto Tan

In Suriname dreigt een humanitaire ramp nu het aantal corona-besmettingen iedere dag toeneemt. Nederland voor Suriname is een inzamelingsactie voor SU4SU www.Su4Su.nl.

Jörgen Raymann, Humberto Tan, Mildred Roethof, Glen Faria, Trijntje Oosterhuis, Gerda Havertong, Jeangu Macrooy, Yannick Hiwat, Tommie Christiaan, Kees van der Spek, Dwight Dissels en vele andere Nederlanders willen met een benefietavond hulp bieden aan het zwaar getroffen Suriname.

'Nederland voor Suriname' wordt een warme show met bijzondere optredens en ontroerende verhalen, waarbij geld wordt ingezameld om een humanitaire ramp te voorkomen. Natuurlijk mag er ook gelachen worden en zal een bijzondere gast de eindstand van de inzamelingsactie onthullen. 'Nederland voor Suriname' wordt ondersteund door het Rode Kruis.

Jörgen Raymann: 'De huidige crisis treft vooral de gewone Surinamer buitengewoon hard. De verbondenheid en bijzondere band tussen Nederland en Suriname bestaat al heel lang en zal blijven bestaan. Laten we elkaar helpen.'

Wil jij ook een steentje bijdragen? Ga dan naar www.Su4Su.nl of kijk op woensdag 8 juli vanaf 20.30 uur, meteen na het 'NOS Journaal', naar 'Nederland voor Suriname'.

Aanleiding

In Suriname heeft de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) ingrijpende gevolgen. Minister Antoine Elias van Volksgezondheid maakt zich zorgen nu het aantal besmettingen ernstig toeneemt. Suriname heeft echter geen geld en een humanitaire ramp ligt op de loer. Vooral de ziekenhuizen kampen met een extreem tekort aan medische faciliteiten. Er is een tekort aan speciale apparatuur, beschermmateriaal voor artsen en speciale afdelingen om besmette patiënten te kunnen behandelen zonder dat zij andere patiënten in gevaar brengen. Er is acuut geld nodig om dat te kunnen realiseren.

'Nederland voor Suriname' inzamelingsactie voor SU4SU

Journalist Hennah Draaibaar en ondernemer Jules Fernandes startten bij de uitbraak van de coronacrisis de actie SU4SU. Ondanks de zware economische recessie waar Suriname doorheen gaat, kwamen burgers met hartverwarmende bijdragen - Surinamers voor Surinamers. Door alle corona-maatregelen wordt er echter nauwelijks nog iets verdiend en moet iedereen elk dubbeltje extra omdraaien om te overleven. Dit is dan ook het moment dat wij met de benefietshow 'Nederland voor Suriname' opstaan. Help de Surinaamse bevolking met medische apparatuur, mondkapjes, behandelplekken en IC-bedden nu het zo hard nodig is.

'Nederland voor Suriname' is een initiatief van Jörgen Raymann en Mildred Roethof (Human Nature Films) in samenwerking met de NTR.

'Nederland voor Suriname', woensdag 8 juli tussen 20.30 en 21.40 uur bij de NTR op NPO 1.