LIVE 10 jaar 'The Passion': 'Geef mij nu je angst'

Foto: © Evangelische Omroep 2020

In tijden van angst juist het verhaal van hoop vertellen. Dat willen de omroepen EO en KRO-NCRV & producent Mediawater. Daarom komen ze op Witte Donderdag met een actuele en aangepaste versie van 'The Passion'.

Zonder live band en zonder publiek. Maar met een online processie, een live vertelling afgewisseld met indrukwekkende scenes en liedjes uit de afgelopen negen edities en het bekende 'Passion'-kruis. Verteller Johnny de Mol neemt ons live mee in het paasverhaal anno nu en verslaggever Anne-Mar Zwart doet bij het bekende verlichte kruis live verslag van de virtuele processie bij het verlichte kruis, waar iedereen thuis bij kan aansluiten.

Naast iconische shots en muziek vormt dat verlichte kruis het decor van de uitzending. Het doel is een unieke, meer dan ooit verbindende ervaring voor kijkers, gelovig én niet gelovig, te creëren. Dit jaar is een eerste 'Passion'-editie zonder publiek, waarin kijkers worden verbonden door een unieke online virtuele processie. Vooraf, maar ook tijdens de tv-uitzending, kunnen kijkers online hun hoop en angst delen met berichtjes en video’s. Een selectie zal te zien zijn in de uitzending.

Verteller Johnny de Mol: 'Het is echt heel bijzonder dat we in deze bizarre tijden dit paasverhaal alsnog zo dicht bij de mensen kunnen vertellen. Het verhaal sluit zo goed aan bij alle gevoelens die er nu spelen: angst en verdriet; maar ook geloof, hoop en liefde. Ook kunnen veel kijkers hun hart ophalen aan fragmenten uit eerdere edities met hun favoriete artiest, hun mooiste lied of mooiste scene.'

Het verhaal is leidend

EO-directeur Arjan Lock en KRO-NCRV-directeur Peter Kuipers zijn even enthousiast als hoopvol over deze actuele alternatieve vertelling: 'Het verhaal van het lijden en sterven van Jezus staat stil bij de dingen waar wij als land en als individuen naar hunkeren: hoop voor een land dat angstig is, opoffering in een tijd waar we elkaar zo hard nodig hebben en verbinding voor de vele Nederlanders die zich verloren en alleen voelen. Niet de vorm en de grootte, maar het verhaal is leidend in 'The Passion'.'

Veiligheid en gezondheid centraal

Voor de omroepen en producent staan gezondheid en veiligheid centraal. Dat betekende dat 'The Passion' 2020 in Roermond niet door kon gaan. Deze speciale tv-uitzending voldoet nu in zijn afgeslankte vorm aan alle richtlijnen van het RIVM.

'LIVE Tien jaar The Passion: geef mij nu je angst', is een samenwerking van de omroepen EO en KRO-NCRV en wordt geproduceerd door Mediawater.

'LIVE Tien jaar The Passion: geef mij nu je angst', donderdag 9 april om 20.30 uur bij de EO en KRO-NCRV op NPO 1.