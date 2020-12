Ledenaantal Omroep MAX passeert de 400.000

Begin december 2020 heeft Omroep MAX het magische ledenaantal van 400.000 bereikt. Verschillende succesvolle (leden)campagnes hebben geleid tot dit geweldige resultaat.

Een week nadat de betaalde oplage van MAX Magazine de 200.000 is gepasseerd, heeft Omroep MAX zijn 400.000ste lid mogen verwelkomen. Een geweldig resultaat. Dat brengt het ledenaantal op ruim 400.000. Op 1 januari 2020 had MAX ongeveer 380.000 leden, een stijging van ruim 20.000 in één jaar tijd.

Jan Slagter: 'Het is echt fantastisch dat zoveel mensen zich aanmelden als lid van Omroep MAX. We zijn echt een vereniging, met een actief verenigingsleven. Normaal gesproken organiseren we ledendagen, dagjes uit, reizen en allerlei andere activiteiten. We komen op voor de belangen van onze doelgroep, de ouderen, en dat zie je terug in onze programma's. Ik hoop van harte dat de leden ons ook de komende jaren blijven steunen. Ik ben ontzettend trots op dit bereikte resultaat. Samen staan we sterk!'