Lachend het jaar uit met diverse theatershows bij RTL 4

Lachend het jaar uit: in de laatste donkere maanden van dit jaar is het tijd voor een beetje licht en humor. Cabaretiers en comedians; Martijn Koning, Philippe Geubels, Roué Verveer, Richard Groenendijk en Veldhuis & Kemper zijn te zien met hun eigen theatershows.

Van persoonlijke anekdotes tot scherpe grappen en zelfspot, deze artiesten nemen de nodige hilariteit met zich mee. En natuurlijk sluit RTL 4 het jaar af met 'De Oudejaarsconference' van Guido Weijers.

Ontdek hieronder wat je kan verwachten:

Richard Groenendijk: 'Met De Mantel Der Liefde'

Met zijn vorige solovoorstelling Alle Dagen' won Richard Groenendijk de Poelifinario, de prijs voor de meest indrukwekkende cabaretvoorstelling van het seizoen. Sindsdien kwam de carrière van deze duizendpoot in een stroomversnelling. Als kroon op zijn werk kwamen de Rotterdamse karakters die al twintig jaar zijn voorstellingen kleuren, samen in de persoon van Jopie Parlevliet. Een rol die hij in het voorjaar van 2015 niet alleen zelf creëerde, maar ook vertolkte in zijn eigen televisieprogramma 'De Jopie Parlevliet Show' op RTL 4. Maar theater blijft waar het hart van Richard Groenendijk ligt. En zijn voorstelling 'Met de Mantel der Liefde' werd dan ook unaniem lovend ontvangen door pers en publiek.

'Met De Mantel Der Liefde' is geproduceerd door Richard Groenendijk Producties en is op 22 november om 21.15 uur te zien bij RTL 4.

Philippe Geubels: 'Bedankt Voor Alles'

Tien jaar geleden stond Philippe Geubels voor het eerst op het comedy-podium. Snel daarna was er geen houden meer aan. Een stormachtige doorbraak in Vlaanderen volgde. Vier jaar geleden debuteerde hij in de Nederlandse theaters met 'Made in Belgium'. Een even stormachtige doorbraak was het gevolg en de tour eindigde met uitverkochte shows in Carré.

Nu is het tijd voor 'Bedankt voor Alles', een show die de 'wereldberoemde' Vlaming in zowel Nederland als België op de podia brengt waarin hij onvermoede kunsten vertoont...

'Bedankt Voor Alles' is geproduceerd door To The Point Lable BVBA en is op 6 december om 21.15 uur te zien bij RTL 4.

Veldhuis & Kemper: 'Geloof Ons Nou Maar' - PREMIÈRE

Veldhuis & Kemper maakten 'Geloof Ons Nou Maar' vlak na een verfrissende pauze van elkaar. Het leverde ze hun meest persoonlijke voorstelling op. Met uitverkochte zalen, prachtige recensies en een klinkende nominatie voor de Poelifinario (de belangrijkste cabaretprijs van Nederland) als resultaat. ‘Geloof ons nou maar' is confronterend, heel gappig en verrassend ontroerend...

'Geloof Ons Nou Maar' is geproduceerd door Hekwerk Theaterproducties en is op 13 december om 21.15 te zien bij RTL 4.

Roué Verveer: 'Op Het Laatste Moment' - PREMIÈRE

Zijn zalen zitten vol, zijn big smile spat regelmatig van het tv-scherm, hij heeft met zijn boek Waarom? Daarom! een bestseller op zijn naam staan en stond 10 keer in de Ziggo Dome met Gabbers. Het moge duidelijk zijn: Roué Verveer behoort tot de top van de Nederlandse cabaretwereld! In 'Op Het Laatste Moment' geeft Roué op originele en grappige wijze een eigen kijk op gebeurtenissen in zijn leven. Dit programma is weer op-en-top Roué: een stortvloed aan hilariteit, scherpe grappen, slimme improvisaties en zelfspot!

'Op Het Laatste Moment' is geproduceerd door PUURee en is op 20 december om 21.15 uur te zien bij RTL 4.

Martijn Koning: 'Koning Van De Dieren' - PREMIÈRE

Martijn Koning heeft gelukkig energie te veel. Waar anderen even uitpuffen, stroopt hij zijn mouwen alweer op: op naar het volgende avontuur. Hij heeft geheid de 'hoogste grapdichtheid-garantie'; 80 minuten pure stand-up comedy. Zijn hoofd staat niet stil; als een pinball machine vuurt hij zijn grappen en zeer komische observaties op zijn publiek af. Hij probeert het heus; stil staan, stil zitten, mond even dicht. Maar mèn wat is dat moeilijk.

'Koning Van De Dieren' is geproduceerd door BUNKER Theaterzaken B.V. en is op 30 december om 21.50 uur te zien bij RTL 4.

Guido Weijers: 'De Oudejaarsconference 2020'

Guido Weijers houdt je een keiharde lachspiegel voor terwijl de wereld in de fik staat. En lachen zal je! Weijers roast het nieuws, puur en zonder filter. Hij zaagt hoge bomen bij de knieën af en raast dwars door het bizarre 2020. De tijdsgeest werd nog nooit zo scherp gevangen in een avond vol ongemakkelijke waarheden, gitzwarte humor en intelligente grappen. Het is vijf voor twaalf. Iemand moet confronteren. Iemand die makkelijk praten heeft. Daarom staat Weijers op en sluit voor de 10e keer het jaar af. Welkom bij 'De Oudejaarsconference 2020', op 31 december te zien bij RTL 4.

'Guido Weijers: De Oudejaarsconference 2020' wordt geproduceerd door Loens en is op 31 december om 20.30 uur te zien bij RTL 4.

Richard Groenendijk: 'Om Alles!' - PREMIÈRE

'Richard Groenendijk bewijst met zijn authentieke stijl tot de grote komieken van ons land te behoren', scheef het AD naar aanleiding van de première van 'Om Alles!'. 'Groenendijk heeft het vermogen een zaal te laten bulderen van het lachen', voegde de Volkskrant eraan toe. En de Telegraaf vond 'Om Alles!' 'Alsof je in een warm bad stapt'.

Er bestaat geen twijfel over; 'Om Alles!' is het meest succesvolle cabaretprogramma uit het ouvre van Richard Groenendijk. Lovende recensies en uitverkochte theaters met laaiend enthousiast publiek. Daarom kon een reprise niet uitblijven en tourt hij dit seizoen wederom met deze hit door de vaderlandse theaters.

In 'Om Alles!' zien we Richard van z’n scherpste, grappigste, persoonlijkste en meest adremme kant. Bijna twee uur een aaneenschakeling van hilarische verhalen, opzienbarende ontboezemingen en niet te versmaden typeringen. Richard maakt een hoop kabaal, heeft een grote mond, maar een klein hartje. Hij ontziet niets of niemand en zeker ook zichzelf niet. Om Richard Groenendijk. Om z’n verhaal. Om alles!

'Om Alles!' is geproduceerd door Richard Groenendijk Producties en is op 2 januari 2021 om circa 21.30 uur te zien op RTL 4.

Bij alle producties van RTL worden i.v.m. covid-19 de richtlijnen van het RIVM en het Covid-19 Protocol Audiovisuele Sector gevolgd.