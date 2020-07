KRO-NCRV spreekt zich uit voor de liefde tijdens de Pride themaweek 2020

Foto: © KRO-NCRV 2020

Dit jaar zou KRO-NCRV voor het eerst meevaren met de Canal Parade van Pride Amsterdam. Nu dit is afgelast en we niet kunnen meevaren, besteedt de KRO-NCRV in de Pride Week extra aandacht aan de LHBT+ gemeenschap.

Van zaterdag 25 juli tot en met zondag 2 augustus, in een speciale themaweek: 'KRO-NCRV: Liefde is van iedereen' omarmen we de liefde in de gehele programmering op zowel televisie, radio als online.

Programmering Pride themaweek 2020 (25 juli t/m 2 augustus)

Ter gelegenheid van de opening van de Prideweek en naar aanleiding van de vele recente incidenten van homohaat en geweld op straat, zendt KRO-NCRV de documentaire 'Mans Genoeg' uit. Presentator Jan Kooijman gaat aan de hand van Saïds leven, met zijn vriendenkring en overige betrokken sprekers, zo breed mogelijk op zoek naar de oorzaken en mogelijke oplossingen. Jan spreekt met homo’s uit de stad en van het platteland, met religieuze en niet religieuze achtergrond, met de oude en nieuwe generatie. Wat is anno 2020 de stand van zaken?

Dinsdag 28 juli schetst Frans Bromet een schokkend beeld van homohaat in Nederland in de documentaire 'Homopesten'. De schokkende verhalen van homohaat tonen aan dat daders van pesterijen vaak buurtgenoten zijn. Als slachtoffers aangifte doen bij de politie wordt hun verhaal afgedaan als burenruzie.

Via een montage van video’s die door jonge homo's, biseksuelen, lesbiennes en transseksuelen zelf op het internet is gepost, laat deze documentaire het moment van hun coming out zien. Kijk op dinsdag 28 juli naar 'Out', een documentaire van het moment waarop een leven voor altijd zal veranderen.

'Het Zaad en de 11 Eitjes' is een ontroerende documentaire die op een heel persoonlijke manier laat zien hoe moeilijk het voor homomannen in Nederland is om hun kinderwens te vervullen. Julia von Graevenitz volgde anderhalf jaar lang hoe Dennis en Lody samen met een draagmoeder het onmogelijke toch mogelijk proberen te maken. De film is een schrijnend verslag van de lange weg tussen hoop en teleurstellingen van een homostel met een kinderwens.

De uit Syrië gevluchte Mahmoud Hassino organiseert in Istanboel de allereerste Mr. Gay Syria-verkiezingen. Kapper Husein doet mee aan de wedstrijd, maar leeft ondertussen een dubbelleven als vader en echtgenoot in een conservatief Syrisch gezin. 'Mr Gay Syria' is op 31 juli te zien op NPO 2 extra.

Ook 'BinnensteBuiten' maakt een speciale thema aflevering, namelijk op vrijdag 31 juli. Chef-kok Ramon Brugman bakt een regenboogtaart, in Artis vertelt bioloog Charlotte Vermeulen over seksuele diversiteit in de dierenwereld en een Utrechts regenbooggezin laat hun kleurrijke woonboot zien.

Inclusiviteit

Inclusiviteit is een bekend en belangrijk thema voor KRO-NCRV. Zo volgde Jan Kooijman in 'Hij is een Zij' jonge transgenders tijdens hun transitie. In 'Uit de Kast' volgde Arie Boomsma jongeren bij hun coming out, waarna Sofie van den Enk in 'Ouders uit de Kast' liet zien wat er gebeurt als in een gezin één van de ouders homoseksueel blijkt te zijn. Margriet van der Linden ging de grens over en onderzocht in 'How To Be Gay' de homoacceptatie in Rusland, China, Libanon en Engeland. In hoeverre kunnen LHBTI’ers daar zichzelf zijn?

Pride themaweek 2020, vanaf zaterdag 25 juli t/m zondag 2 augustus bij KRO-NCRV op televisie, radio en online.