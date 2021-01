KRO-NCRV quiz 'De Slimste Mens' breekt kijkcijferrecord

Foto: KRO-NCRV - © Manon van der Zwaal 2020

Donderdag heeft de succesvolle KRO-NCRV quiz 'De Slimste Mens' 2,2 miljoen kijkers behaald. Met een kijkcijferaandeel van 32,9% in de groep 6 jaar en ouder was dit de best bekeken aflevering ooit.

Met kandidaten zoals cabaretier Andries Tunru, mode-expert Anna Nooshin, presentatrice Emma Wortelboer, Snollebollekes zanger Rob Kemps, journalist Sinan Can, presentator Frank Evenblij en zanger Guus Meeuwis wist de quiz dit seizoen hoge kijkcijfers te behalen.

Vrijdag 22 januari zien we wie er zich de winnaar mag noemen van het 17de seizoen van de kennisquiz.

'De Slimste Mens' is voor het eerst uitgezonden in de zomer van 2012. Al sinds de eerste aflevering is het een kijkcijferhit, met dagelijks gemiddeld 1,6 miljoen kijkers. De kennisquiz is een productie van Skyhigh TV.

'De Slimste Mens', elke werkdag om 20.40 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.