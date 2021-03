KRO-NCRV documentaire 'Shadow Game' wint twee prijzen op filmfestival FIFDH in Genève

Vanavond is bekendgemaakt dat KRO-NCRV documentaire 'Shadow Game' in de prijzen is gevallen tijdens het mensenrechten filmfestival FIFDH in Genève.

De documentaire won de Youth Jury Award en de Grand Prize of Geneva op het filmfestival. In de documentaire 'Shadow Game' worden alleenreizende kindvluchtelingen gevolgd tijdens hun tocht door de schaduwzijde van Europa.

KRO-NCRV vindt het belangrijk om maatschappelijk relevante thema’s onder de aandacht te brengen. Met 'Shadow Game' belicht de omroep de situatie van jonge vluchtelingenkinderen die onder erbarmelijke omstandigheden een gevaarlijke reis door Europa maken. Mishandelingen en ontberingen zijn daar aan de orde van de dag. De kinderen in de documentaire 'Shadow Game' proberen dagelijks levensgevaarlijke grenzen over te steken, op zoek naar veiligheid en een beter leven. The game, noemen ze dat.

Beoordeling internationale jury

''Shadow Game' is een verbazingwekkende en beklemmende film die middels sterke karakters over hele belangrijke kwesties vertelt. Het is een innovatieve film die werkt. Met het gebruik van video's en sociale media-materiaal gemaakt door de tieners zelf, is het filmisch een grensverleggende film.'

Rapport van de jongerenjury

''Shadow Game' brengt volgens de juryleden jongeren voor het voetlicht die in de schaduw leven en van wie de stemmen niet gehoord worden. Uit het rapport: 'De duidelijke parallellen tussen het leven van jonge vluchtelingen en onze levens, zorgen ervoor dat we helemaal opgaan in de game die onze leeftijdgenoten spelen. De documentaire illustreert dat jeugd een universele ervaring is. Maar uiteindelijk wordt één groot verschil pijnlijk duidelijk: deze jonge mensen moeten ongelooflijk volhardend zijn om te winnen, terwijl onze overwinning gegarandeerd is.' En: 'We hoeven niet ver te reizen om mensenrechtenschendingen te vinden. Deze film is diep menselijk en draagt bij aan de noodzakelijke dialoog over immigratie. Het is niet alleen een indrukwekkende documentaire maar een film die iedereen zou moeten zien.'

Drie jaar lang volgden regisseurs Eefje Blankevoort en Els van Driel de jongens uit 'Shadow Game' op hun tocht door Europa: van Griekenland tot Servië en van Bosnië en Herzegovina tot Italië en Nederland. 'Shadow Game' gaat in première op het filmfestival Movies that Matter (16-25 april) in Den Haag en draait vanaf 27 mei in de Nederlandse filmhuizen. In november is de documentaire te zien bij KRO-NCRV.

Blankevoort en Van Driel hebben nog altijd contact met de jongens uit de film, van wie er een aantal nu in Nederland is. Dat hun inspanningen om de kinderrechtenschendingen binnen Europa aan de orde te stellen nu beloond worden, raakt hun zeer. Blankevoort: 'Een internationale juryprijs gaat veel doen voor de impact die we met de film willen maken, het opent deuren voor ons manifest waarin we pleiten voor de rechten van kinderen op de vlucht. Maar het gelukkigst zijn we met de prijs van de jeugdjury.' Van Driel: 'Dat de jeugdjuryleden zich identificeren met hun leeftijdsgenoten op de vlucht is precies wat we wilden bereiken. Europese jongeren zien zelf blijkbaar heel goed hoe arbitrair het is wie er pech heeft of geluk, wie wel kansen krijgt en wie niet.'

'Shadow Game' is onderdeel van een transmediaal project dat bestaat uit de documentaire, korte docu’s, een adventure game, een fototentoonstelling i.s.m Cigdem Yuksel en een impactcampagne. De documentaire is gefinancierd door het Nederlands Filmfonds, het NPO-fonds en CoBO en wordt geproduceerd door Witfilm en KRO-NCRV i.s.m. Prospektor. Distributeur is Cinema Delicatessen.

'Shadow Game' is te zien in november bij KRO-NCRV op NPO 2.