'Klein Maar Fijn': wie is de beste miniatuurbouwer van ons land?

Poppen, soldaatjes, dino's en auto's: we hebben er als kind allemaal miniatuurwereldjes mee gecreŽerd. Naarmate we ouder worden vergeten de meeste mensen hoe leuk miniaturen zijn - maar gelukkig niet iedereen!

Er zijn zelfs mensen die de prachtigste creaties in het piepklein maken, en daar met recht zeer trots op zijn. Het nieuwe SBS6-programma 'Klein Maar Fijn gaat op zoek naar de beste miniatuurbouwer van ons land. 'Klein Maar Fijn' is dit najaar te zien bij SBS6.

Acht van de beste miniatuurbouwers van Nederland nemen het tegen elkaar op met de mooiste miniatuurcreaties die ze zelf moeten maken. Elke week krijgen ze twee opdrachten waarbij hun technieken én hun creativiteit op de proef worden gesteld. Dit varieert van kleine opdrachten, zoals het beschilderen van figuren en het creëren van moderne poppenhuizen tot het maken van maquettes van miniatuurlandschappen en het namaken van mooie taferelen. De deskundige jury, onder leiding van Dido Geluk, beoordeelt de werken. Dido Geluk is teamleider modelbouwatelier/maquettebouwer bij Miniworld Rotterdam. Elke week bepaalt de jury wie de minst presterende miniatuurbouwer is, totdat er in de finale nog drie kandidaten over zijn. Zij strijden tegen elkaar om te bepalen wie de beste miniatuurbouwer van Nederland is!

'Klein Maar Fijn' staat bol van de nostalgie en het jeugdsentiment, maar is tegelijkertijd helemaal van nu. Het is verbazingwekkend wat mensen op kleine schaal kunnen maken en de herkenbaarheid is groot. Het maakt 'Klein Maar Fijn' een show voor de hele familie.

'Klein Maar Fijn is een format van Talpa Network en ITV Studios en wordt gezamenlijk geproduceerd.

Vanaf dit najaar te zien bij SBS6 en op KIJK.nl.