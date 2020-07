Kinderprinsengrachtconcert met onder anderen Diggy Dex, Sophia Kruithof, Rolf Sanchez en Emma Heesters

Het is inmiddels een gouden formule: jonge muzikale toptalenten die tijdens het Kinderprinsengrachtconcert optreden met populaire popartiesten.

De combinatie van klassieke muziek en popmuziek is ieder jaar weer een garantie voor muzikaal spektakel. Dit jaar is het de beurt aan de slagwerker Rory Bleeker (13), cellist Fama Koning (15) en fluitist Christiaan Blom (11). Zij gaan een unieke samenwerking aan met respectievelijk rapper Diggy Dex, The Voice-winnares Sophia Kruithof en hitduo Emma Heesters en Rolf Sanchez. Buddy Vedder presenteert het muzikale feest vanuit de sprookjesachtige binnentuin van het Pulitzer Amsterdam aan de Prinsengracht. De uitzending is zaterdag 22 augustus te zien om 18.20 uur bij AVROTROS op NPO Zapp.

De 13-jarige slagwerker Rory Bleeker uit Leiden speelt veel verschillende instrumenten: marimba, snare drum, drumstel, pauken, vibrafoon, xylofoon en triangel. Hij krijgt ook pianoles. Rory oefent zo’n anderhalf uur tot twee uur per dag, maar vindt daarnaast ook tijd voor zijn andere grote passie hockey. Tijdens het Kinderprinsengrachtconcert brengt hij samen met rapper Diggy Dex het nummer De Zon Op ten gehore.

De 15-jarige celliste Fama Koning uit Driebergen speelt al vanaf haar zevende cello. In 2016 werd ze toegelaten tot de Academie Muzikaal Talent in Utrecht. De Vrije school waarop zij zit geeft haar extra ruimte om te studeren of concerten te geven. Fama begeleidt tijdens het Kinderprinsengrachtconcert The Voice-winnares Sophia Kruithof tijdens een bijzondere uitvoering van het Don McLean-nummer Vincent.

De 11-jarige blokfluitist Christiaan Blom uit Hendrik Ido Ambacht oefent anderhalf uur per dag op zijn fluiten. Hij speelt vier verschillende fluiten: sopranino, sopraan, alt en tenor. Christiaans droom is om professioneel blokfluitist te worden en met een orkest op te treden. Op het Kinderprinsengrachtconcert speelt hij met Emma Heesters en Rolf Sanchez hun hit Pa Olvidarte.

De jonge musici en popmuzikanten worden begeleid door het ensemble met o.a. leden van het Jeugdorkest Nederland onder leiding van Edwin Schimscheimer. Edwin is als muzikaal leider van het concert ook verantwoordelijk voor alle arrangementen.

Klaasje Meijer, ambassadeur van het Kinderprinsengrachtconcert, introduceert de jonge talenten in een video:

Prinsengrachtconcert

In de avonduren maakt de (inter)nationaal gerenommeerde violiste Janine Jansen na vijftien jaar wederom haar opwachting op het Prinsengrachtconcert. Ze wordt vergezeld door muzikale vrienden van wereldniveau: cellist Mischa Maisky en pianist Denis Kozhukhin. Hans van den Boom presenteert het Prinsengrachtconcert.

'Het Kinderprinsengrachtconcert', zaterdag 22 augustus om 18.20 uur bij AVROTROS op NPO Zapp.

'Het Prinsengrachtconcert', zaterdag 22 augustus om 21.20 uur bij AVROTROS op NPO 1 en NPO Radio 4.