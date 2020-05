Kinderen zorgen voor explosie van bloemen met 'NPO Zapp Your Planet: Flower Power'

Foto: © NPO 2020

Zojuist was de online aftrap van de kleurrijke campagne 'Zapp Your Planet: Flower Power'. Na het succes van 'Zapp Your Planet: SOS Koala' roepen NPO Zapp en de EO kinderen op om Nederland in bloei te zetten en zoveel mogelijk bloemen te planten om bedreigde bijen aan voedsel te helpen.

Met zogenaamde 'bloembommen' kunnen kinderen in de tuin, bij het verzorgingstehuis van opa en oma, op het balkon of op het schoolplein kleine BIJ-tuintjes planten. Zo geven ze Nederland ook tijdens de coronacrisis een beetje meer kleur.

De bijen hebben het zwaar in Nederland en samen met kinderen willen Zapp en de EO ze graag een handje helpen. Want mensen hebben bijen nodig. Niet alleen voor honing, maar ook omdat ze ervoor zorgen dat we fruit kunnen eten, koffie kunnen drinken en chocolade kunnen eten. Vanaf maandag 18 mei worden er 10.000 bloembommen verspreid; bollen aarde met daarin zaadjes van bloemen die geliefd zijn onder bijen. Kinderen kunnen ze gratis aanvragen via zappyourplanet.nl en zorgen zo voor een explosie van bloemen in Nederland!

BIJ-tuintjes

Kinderen kunnen zelf aan de slag met een bijentuintje, maar het is ook mogelijk om iemand op te geven die een BIJ-tuintje verdient. Opa, oma, juf of meester krijgen dan een BIJ-tuintje vol vaste bloemen en planten die de bijen helpen aan voedsel. De bekende Zapp-gezichten komen in duo’s langs om de tuin aan te leggen. Omdat ook zij de anderhalve meter maatregel moeten handhaven, dragen ze 'De Corona Constructie': een pak voor twee personen met daaraan een stok van anderhalve meter bevestigd, waardoor het niet mogelijk is dichter bij elkaar te komen. Dat maakt het tuinieren een grotere uitdaging en vergt wat extra creativiteit van de Zappers.

Uitzendingen

In de tv-uitzendingen zien kinderen hoe de Zapp-duo’s de BIJ-tuintjes aanleggen in hun Corona Constructie. In 10 afleveringen van ongeveer 5 minuten gaan de duo’s in opdracht van de kinderen langs bij de ontvangers van de bij-vriendelijke tuin en is tenslotte het eindresultaat te zien. De presentatie is in handen van Anne-Mar Zwart (EO). Tonnie van der Neut (Michiel Eijsbouts), bekend van de 'Beste Vrienden Quiz' (NTR) is aanwezig als bloem- en bijendeskundige. De afleveringen zijn vanaf zaterdag 30 mei op woensdag, zaterdag en zondag te zien op NPO Zapp om respectievelijk 15.30, 18.00 en 19.00 uur. Ook zijn alle acties terug te zien op de social media kanalen van NPO Zapp.

'Zapp Your Planet'

'Zapp Your Planet' is een jaarlijkse actie van NPO Zapp en de EO om kinderen bewuster te laten opgroeien. Terugkerende thema’s van de actie zijn bedreigde diersoorten, het klimaat en duurzaamheid. Laatstgenoemde past goed bij de EO, omdat het een belangrijk thema voor de omroep is. In eerdere edities werd aandacht gevraagd voor bedreigde diersoorten zoals haaien, orang-oetans en olifanten. Begin dit jaar hebben kinderen geld opgehaald voor de bedreigde dieren in Australië met de noodactie 'Zapp Your Planet: SOS Koala', dat maar liefst 246.351 euro heeft opgebracht. Deze zomer komen kinderen tijdens 'Zapp Your Planet: Flower Power' in actie om bloemen te planten en bedreigde bijen in Nederland te helpen.