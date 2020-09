Kinderen voor Kinderen brengt nieuwe album 'En toen?' uit

Foto: BNNVARA - © Wiebke Wilting 2020

Vrijdag 25 september komt het nieuwe album 'En toen?' van BNNVARA's Kinderen voor Kinderen uit. Het eenenveertigste album van het populaire kinderkoor staat vol gloednieuwe, vrolijke en actuele liedjes.

De titel van de cd 'En toen?' sluit net als voorgaande jaren aan bij het thema van de Kinderboekenweek (30 september t/m 11 oktober).

Op het album staan de bekende liedjes als Hand in hand, waarvan de tekst is geschreven door Lucia Marthas, het in de zomer uitgebrachte nummer Dierenfreak en de Kinderboekenweek-single En toen? die geschreven is door Tosca Menten. De overige 9 titels zijn Je hoeft niet alleen te zijn, Ik ben een gamer, Andersom, Moeilijke vragen, Zie je wel!, Kliekjesdag, Ik durf alles, Ineens is alles anders en Elke dag jarig.

Album 41 is het negende album dat Tjeerd P. Oosterhuis produceert voor Kinderen voor Kinderen: 'Het was weer een mooi proces om aan dit album te mogen werken. We hebben afgelopen jaren al veel stijlen gebruikt op de albums van Kinderen voor Kinderen. Ook nu weer was het een feest zo heerlijk te kunnen en mogen afwisselen en toch de sound van nu ook te behouden.'

Door de maatregelen die noodzakelijk zijn in verband met het coronavirus, heeft het koor op een andere manier hard samengewerkt met het team om tot dit album te komen. 'Alle beperkingen hebben ervoor gezorgd dat de kinderen en het team creatief aan de slag zijn gegaan met oplossingen die wél konden. Zo is er door de kinderen en zangcoach Michiel Rozendal veel online vanuit huis en later buiten op 1,5 meter gerepeteerd en hebben we met aanpassingen toch in de studio kunnen inzingen. Onze fantastische tekstschrijvers en componisten zijn er opnieuw in geslaagd in liedjes te vangen wat kinderen bezighoudt. We hopen dat de liedjes van het album zo veel mogelijk kinderen aanzet tot meezingen- en dansen en soms tot nadenken. Ik ben bijzonder trots op de kinderen, het team en het album dat we samen in deze bijzondere omstandigheden hebben gemaakt', aldus eindredacteur Florence van Duijvendijk.

Het album is zowel online als fysiek in de winkels verkrijgbaar bij onder andere Apple Music, iTunes, Deezer, Spotify, Bol.com, Plato, Kruidvat, Bruna en bookshop (ECI).

Volg Kinderen voor Kinderen via YouTube, website, Facebook en Instagram.