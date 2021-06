Kinderen in actie voor minder plastic in EO-programma 'Zapp Your Planet: Plasticjagers'

Het EO-programma 'Zapp Your Planet: Plasticjagers' roept alle kinderen in Nederland op om plasticjager te worden. Veel plastic zwerfafval belandt namelijk in zee, waardoor walvissen verstrikt raken.

Presentator Anne-Mar Zwart laat zien hoe we in ons land omgaan met plastic en Anne Appelo komt met de kids in actie voor de walvis. 'Zapp Your Planet: Plasticjagers' is een samenwerking tussen de EO, het Wereld Natuur Fonds (WWF) en NPO Zapp. De campagne haakt ook aan op de actualiteit: op 1 juli mogen ook kleine plastic flesjes ingeleverd worden voor statiegeld.

EO-presentator Anne Appelo: 'We weten inmiddels allemaal dat plastic een gevaar is voor onze wereld. Dat is het dus ook voor de walvis. Met deze campagne en het tv-programma kunnen kinderen in actie komen. Ook zij maken zich zorgen over de zee, de dieren en het plasticprobleem. Door in actie te komen, dragen ze zorg voor een duurzame wereld, voor hun eigen generatie.' Naast Anne Appelo en Anne-Mar Zwart presenteren ook Freek Vonk en Janouk Kelderman het programma. Zo laat Freek de schoonheid van de walvissen zien en gaat Janouk met Anne-Mar op pad om te kijken hoe we in Nederland omgaan met plastic en waar het geld naar toe gaat.

Kleine plastic flesjes

Vanaf 1 juli komt er in Nederland statiegeld op kleine plastic flesjes. 'Zapp Your Planet' viert dit met de 'Flestafette'. Tijdens de Flestafette kunnen kinderen in het hele land hun kleine statiegeldflesjes verzamelen en inleveren. Tot die tijd kunnen zij geld inzamelen door grote statiegeldflessen in te leveren of door zelf een actie te bedenken. Het (statie)geld kan gedoneerd worden in de digitale collectebus op zappyourplanet.nl. Leraren kunnen via wwf.nl/actiepakket een gratis actiepakket bestellen. Het ingezamelde geld wordt door WWF gebruikt op plekken in de wereld waar het plasticprobleem heel groot is.

'Zapp Your Planet: Plasticjagers' is vanaf zaterdag 5 juni wekelijks te zien rond 10.45 uur op NPO Zapp en wordt herhaald op zondagen rond 12.15 uur en woensdagen rond 17.50 uur. De actie loopt tot en met donderdag 1 juli.