Kijkcijfers: ruim 2,7 miljoen kijkers voor alternatieve versie van 'The Passion'

Foto: © Evangelische Omroep 2020

Donderdagavond keek Nederland massaal naar het hoopvolle verhaal van Pasen. Ruim 2,7 miljoen mensen waren met elkaar verbonden via de televisie-uitzending van 'LIVE 10 jaar The Passion: 'Geef mij nu je angst''.

Het verhaal over het lijden, sterven en opstanding van Jezus had door de coronacrisis dit jaar meer betekenis dan ooit.

Verteller Johnny de Mol nam de kijker live op een indrukwekkende manier mee in het paasverhaal van nu. 'Vanavond heeft Nederland misschien wel meer dan ooit behoefte aan een verhaal over hoop, geloof en liefde. Juist nu voelt een eeuwenoud verhaal van opoffering ultiem actueel.' Verslaggever Anne-Mar Zwart deed bij het bekende verlichte kruis verslag van de virtuele processie.

Virtuele processie bij iedereen thuis

De processie was dit jaar geen fysieke tocht met een kruis door de stad, maar een online plek die de virtuele processie bij iedereen thuisbracht. Ruim 20.000 mensen sloten zich aan en vertelden online waar zij zich op dit moment angstig over voelen, maar ook waar zij juist nu op hopen. Zo bracht de processie ook dit jaar herkenning, hoop en verbinding.

Thema 'Geef mij nu je angst'

Het thema van deze jubileumeditie was 'Geef mij nu je angst'. Het moderne paasverhaal stond stil bij actuele thema’s als hoop versus angst en samen versus alleen. De vertelling leidde gisteravond naar een uiterst hoopvolle muzikale finale met het nummer: 'Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug' van André Hazes. Nederlanders, van jong tot oud, van zorgverlener tot leraar en mantelzorger, zongen uit volle borst mee en brachten zo met elkaar een bemoedigende boodschap aan iedereen die daarvoor open stond.

'LIVE 10 jaar The Passion: 'Geef mij nu je angst'' werd in opdracht van de EO en KRO-NCRV geproduceerd door Mediawater. De uitzending is terug te kijken via npostart.nl.