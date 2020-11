Kijkcijfers: finale 'The Masked Singer' best bekeken RTL-programma in 17 (!) jaar

Foto: RTL 4 - © RTL 2020

Vrijdag was bij RTL 4 de grote finale te zien van televisiehit 'The Masked Singer'. En de show brak met 3,9 miljoen kijkers het kijkcijferrecord van 'Idols 1'. Wie vrijdag won, lees je hier, maar opgelet: dit artikel bevat spoilers!

Wie was nu panter, vos, zebra en Neptunus? Heel Nederland wilde het weten en stemde vrijdag massaal af op RTL 4 voor de grote finale van hét kijkcijferkanon van het najaar 2020. Maar liefst 3,9 miljoen mensen keken naar de show. Daarbij komen ook nog de uitgestelde kijkers, dus dit is een absoluut record. Enkel 'The Voice of Holland' uit 2011 trok live, met daarbij geteled de uitgestelde kijkers, net iets meer kijkers in het zelfde tijdsslot.

Maar nu over naar de orde van de dag: Wie was nu wie? (OPGELET: spoilers!)

Carlo Boszhard gokte juist op panter, want uit dat pak kwam presentatrice Nicolette van Dam te voorschijn. De anderen gokten op Angela Schijf, Tooske Ragas en Nicolette Kluijver. Maar zij kregen dus ongelijk.

Najib Amhali kwam uiteindelijk uit het pak van zebra te voorschijn. Een juiste gok van Carlo, Gerard en Loretta. Enkel Buddy Vedder zat ernaast, die dacht aan Guido Weijers.

En dan was het grote moment aangebroken. Vos en Neptunus namen het tegen elkaar op. Ze deden een powerduet van de Tuna Turner-classic 'River Deep Mountain High'. De kijkers thuis stemden Neptunus tot winnaar. Dus moest vos zich als eerste onthullen. En het was musicalactrice Noortje Hallaar die zich kenbaar maakte. Een juiste gok van de drie panelleden.

Maar wie was Neptunus dan? Die vraag brandde nu echt op ieders lippen. En een enorme ontlading bij iedereen in de zaal en thuis was het toen Jan Dulles, zanger van de 3J's, zijn masker afzette. Voor Loretta geen verrassing, zij was al langer overtuigd dat Neptunus Dulles was. En gelijk had ze. Het einde van een superspannende televisieavond!

Of 'The Masked Singer' een derde seizoen krijgt, is door de zender nog niet bekend gemaakt, maar als je de kijkcijfers ziet, dan mag je er zeker van uitgaan dat er een nieuwe reeks komt.