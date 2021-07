Kijkcijfers: 784.000 kijkers zien openingsceremonie Olympische Spelen

Goed 784.000 kijkers zagen vrijdag de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Dat meldt het AD op basis van gegevens van Stichting KijkOnderzoek.

De openingsceremonie van Tokyo 2020 begon rond het middaguur bij ons en duurde tot ongeveer 17.00 uur. Als gevolg van de coronapandemie was de ceremonie zonder publiek en kleinschaliger opgezet dan oorspronkelijk was gepland. Al was ze daarom niet minder beklijvend.

Naar de openingsceremonie van Rio 2016 keken volgens Stichting KijkOnderzoek 600.000 Nederlanders. Toen vond het openingsfeest voor ons midden in de nacht plaats.

Meest bekeken programma op vrijdag was het NOS Journaal' van 20.00 uur met gemiddeld 1.682.000 kijkers, gevolgd door 'De Slimste Mens' dat alweer door net geen 1,3 miljoen Nederlanders werd gevolgd.

Bron: ad.nl, kijkonderzoek.nl