Kijk op discovery+ naar 'The Chameleon Killer'

Foto: © Discovery Benelux 2021

In 1985 vindt de politie in de bossen van New Hampshire de vergane lichamen van vier personen, verstopt in grote vaten. De identiteit van de slachtoffers blijft lang onduidelijk, net als het spoor naar de dader.

De zaak wordt dan ook gesloten totdat in 2000 opnieuw een vat met slachtoffers wordt gevonden in hetzelfde bos. Ondertussen loopt er in California een onderzoek naar een misbruikt meisje en naar een vrouw die dood wordt aangetroffen in kattenbakvulling. De zaken blijken meer met elkaar gemeen te hebben dan de politie op dat moment kan bevroeden.

Hoewel de verdachten allemaal andere namen hebben, blijkt het om een en dezelfde seriemoordenaar te gaan die zijn slachtoffers maakt in zijn zeer directe omgeving. Wie is deze Chameleon Killer die zoveel gedaantes kon aannemen en mogelijk nog meer moorden op zijn geweten heeft?

'The Chameleon Killer', donderdag 4 maart op discovery+.