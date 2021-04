Kijk naar 'You'll Never Walk Alone' bij PowNed op NPO 2

Als marinier Cas van Bakel (34) kanker blijkt te hebben, besluiten zijn maten hun poging het wereldrecord speedmars te verbreken aan hem op te dragen.

In de PowNed-documentaire 'You’ll Never Walk Alone' volgen we hun ontroerende strijd van dichtbij. Een aangrijpend verslag van een bijna onmenselijke prestatie, onverzettelijkheid en kameraadschap.

'You’ll Never Walk Alone', dinsdag 27 april om 22.10 uur op NPO 2.