Kijk exclusief mee hoe de afgelopen twee jaren voor Songfestivalwinnaar Duncan Laurence zijn verlopen

Het Songfestival staat voor de deur. Twee jaar geleden won Duncan Laurence voor Nederland dit grootste internationale muziekevent. De documentaire 'Duncan Laurence: Music First' volgt de Songfestivalwinnaar en geeft een intieme, exclusieve kijk in de wereld van een jongen wiens leven op zijn kop komt te staan.

We zien Duncan groeien van ongehoorde jongen naar internationale popster. Duncan wordt gevolgd op zijn Europese tournee, tijdens studio opnames, en thuis. Na het winnen van het Songfestival komt hij terecht in een gigantische stroomversnelling, tot corona daar net zo plotseling weer een einde aan lijkt te maken.

Duncan Laurence: 'De documentaire is een kijkje in mijn leven van de afgelopen twee jaar, met als slot het aankomende Songfestival. Mijn leven is na het winnen van het Songfestival in 2019 totaal op z'n kop gezet. De afgelopen twee jaren waren een rollercoaster voor mijn carrière, maar ook mijn dagelijks leven. Met ups and downs. Het was soms even wennen om overal een camera bij te hebben, maar toen ik de beelden terug zag, besefte ik me hoe waardevol dit proces is geweest. Het is allemaal zo snel gegaan, in zoveel mooie momenten om voor het leven te koesteren en nu dus ook terug te kijken in mijn eigen documentaire.'

De documentaire 'Duncan Laurence: Music First', geproduceerd door MediaLane, is zaterdag 15 mei om 23.20 uur bij RTL 4 te zien en ook direct beschikbaar bij Videoland.