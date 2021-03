Katja Schuurman presenteert nieuwe PowNed-show 'Goed Fout' op NPO 3

Omroep PowNed komt dit voorjaar met een nieuwe wekelijkse panelshow: 'Goed Fout'. Onder leiding van Katja Schuurman peilen comedians Edson Da Graça en Martijn Koning, elke week bijgestaan door twee gasten, de morele barometer van Nederland.

Want waar je gisteren nog hartelijk om mocht lachen, wordt vandaag gecanceld. Vanaf zondag 4 april om 21.20 uur op NPO 3.

De wereld verandert en we bewegen natuurlijk graag mee. Voortschrijdend inzicht is een groot goed. Maar slaan we soms niet een beetje door? Zodra er ook maar iemand zich beledigd dreigt te voelen, vliegen we elkaar massaal in de haren. Elke uitspraak moet nu door wel honderd lagen sociale controle. Comedians Edson en Martijn kunnen er inmiddels over meepraten.

In 'Goed Fout' bespreken we wat kan en wat absoluut niet meer mag. Mag je bijvoorbeeld nog genieten van je favoriete James Bond-film of is die toch echt te vrouwonvriendelijk? Moeten kaartspellen, toiletten en maandverband inderdaad genderneutraal zijn? Is het goed dat standbeelden, straatnamen en strips in de ban gaan? Om deze vragen te beantwoorden hebben we een panel van duizend mensen videofragmenten en uitspraken voorgelegd met één simpele vraag: kan dit? Het is aan de teams van Edson en Martijn om elke keer in te schatten welk percentage van de ondervraagden vindt of iets nog door de beugel kan.

Katja Schuurman kijkt ernaar uit om het nieuwe programma voor PowNed te presenteren: 'Fantastisch om met 'Goed Fout' namens PowNed de zondagavond op NPO 3 te mogen bestieren. Een vrolijke panelshow waarin we onderzoeken hoe we kunnen blijven communiceren als er steeds minder ruimte is voor context. We willen rekening houden met elkaars gevoelens en respect hebben voor elkaars ideeën. Welke rol kunnen humor en ironie daarin spelen? Over tal van prikkelende onderwerpen gaan we het hebben, met discussie en een lach. Ik heb er heel veel zin in!'

PowNed-voorzitter Dominique Weesie: ''Goed Fout' is een knipoog naar de huidige tijdgeest waarin grappen en andere cultuuruitingen steeds vaker langs de morele meetlat worden gelegd, en waarmee we de kijker aan het denken zetten. Zodat we zaken, waar vanuit de samenleving soms erg gevoelig op gereageerd wordt, ook een beetje leren relativeren en in perspectief kunnen plaatsen.'

'Goed Fout' wordt geproduceerd door ITV Studios en is vanaf zondag 4 april wekelijks te zien om 21.20 uur op NPO 3. Het programma bestaat uit 6 afleveringen.