Karin Bloemen, Ernst Daniël Smid, Gregory Sedoc in 'Hiphop Stars' bij BNNVARA op NPO 1

Karin Bloemen, Ernst DaniŽl Smid, Gregory Sedoc in 'Hiphop Stars' bij BNNVARA op NPO 1

Foto: © BNNVARA 2020

In het nieuwe BNNVARA-programma 'Hiphop Stars' komen twee werelden samen, die van de BN'er en de hiphop-artiest. Danny de Munk, Ernst DaniŽl Smid, Soundos El Ahmadi, Fien Vermeulen, Goedele Liekens, Michiel Romeyn, Karin Bloemen en Gregory Sedoc worden in ťťn maand getransformeerd tot moderne dichters en muzikale kunstenaars.

Ze krijgen hierbij intensieve begeleiding van gevestigde namen uit de hiphop scene. Coaches Cho, Keizer, Akwasi, Jayh Jawson en Lauwtje nemen de ongepolijste talenten onder hun hoede. Als duo's schrijven en produceren ze een track die gebaseerd is op hun persoonlijke leven. Dit zorgt voor mooie, indringende, kwetsbare en grappige verhalen.

Aan het einde van het traject treden ze als duo's op in de Melkweg in Amsterdam. Voor kaarten en meer informatie over het concert op 27 januari klik hier. 'Hiphop Stars' is vanaf 21 maart iedere zaterdag om 20.30 uur te zien bij BNNVARA op NPO 1.

De acht BN'ers maken de track van hun leven. De rap wordt een representatie van henzelf. Hoe zien ze de wereld en het leven? Hoe gaan ze zichzelf vertegenwoordigen in tekst? Wat willen ze vertellen? Glen Faria, van onder andere de hit 'Duurt te Lang' is creatief eindverantwoordelijke voor alle acht nummers die ze gaan maken. Glen over de BN'ers: 'Het zijn allemaal fantastische talenten op hun eigen gebied. Maar dit hele proces vraagt om nieuwe skills en 'swag'. Ik let er streng op dat we ze die skills bieden. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor het laten zien van hun kwetsbaarheid en kracht.'

Ernst Daniël Smid en Keizer kiezen voor het nummer 'Zing, vecht….' van Ramses Shaffy. Ernst heeft Parkinson en moest dit gedwongen wereldkundig maken. De vooroordelen waar hij nu mee te maken heeft verwerkt het duo in hun variant op het nummer.

Karin wordt gekoppeld aan Jayh. Als uitgangspunt hebben ze de track 'Why tell me Why' van Anita Meijer. Ze praten over datgeen waarvoor je je schaamt. Karin haalt inspiratie uit haar misbruikverleden.

Hiphop-artiest Cho gaat aan de slag met Danny. Het nummer 'Venus' van Shocking Blue en het thema 'Ode aan je partner' nemen ze als basis. Danny is niets zonder zijn partner Jenny en hij maakt daarom een prachtige liefdesverklaring.

Artiest Lauwtje gaat samenwerken met Soundos. Samen kiezen ze voor 'Baby Don't Go' van Close II You. Beide dames vinden dat er te weinig plaats voor vrouwen is in deze wereld. Ze maken dan ook de variant 'Baby Rot Op'.

Gregory worstelt al jaren met depressie en dat wordt dan ook zijn thema. Akwasi helpt hem in de track om van het duister naar het licht te gaan. Ze kiezen het nummer van Veldhuis en Kemper 'Ik wou dat ik jou was'.

Het duo Michiel en Akwasi maken een nieuwe track van het nummer 'Oerend Hard' van Normaal. Hun thema is 'Onbereikbare liefde', waarin een gewone jongen verliefd is op een meisje uit hogere klasse.

Fien overleeft kanker en wil met haar nummer anderen bewust maken van wat die ziekte met je doet. Samen met Keizer kiest ze voor de track 'Het regent Zonnestralen' van Acda en de Munnik.

En tot slot gaan Goedele en Jayh aan de slag met het nummer 'De Bom' van Doe Maar. In haar nieuwe politieke carrière vecht Goedele voor de rechten van vrouwen. Ze is zelf opgevoed in het klooster en kreeg vaak te horen: 'dat doet een meiske niet'. In hun performance laten ze zien en horen wat meiskes allemaal wel moeten mogen doen.