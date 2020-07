Kalvijn, Boef en andere BN'ers ontvoerd voor nieuwe STUKTV serie

Foto: StukTV - © Talpa Network 2020

Zaterdag 11 juli introduceert STUKTV een nieuwe serie op hun YouTube kanaal. Op een geheime locatie zit een BN'er opgesloten, aan TeamSTUK de taak om de BN'er vrij te krijgen. En probleem: ze hebben geen idee waar de BN'er zich bevindt.

Met behulp van verschillende aanwijzingen kunnen de mannen de locatie achterhalen. Lukt het Giel, Thomas en Stefan om op tijd de plek te vinden en de BN'er te bevrijden? Of is Nederland straks een bekende Nederlander armer? 'Opgesloten' is vanaf 11 juli iedere zaterdag om 17.00 uur te zien op het YouTube kanaal StukTV.

Wekelijks slaat een mysterieuze ontvoerder toe. Bekende gezichten, waaronder Boef, Britt Dekker, Kalvijn en Dylan Haegens, worden opgesloten op een geheime locatie. TeamSTUK krijgt slechts 5 uur de tijd om de locatie te achterhalen én het slachtoffer te bevrijden. Gelukkig is de ontvoerder niet geheel meedogenloos; op de geheime locatie en gedurende de aflevering zijn er verschillende aanwijzingen te verkrijgen die de mannen helpen bij het vinden van de locatie. Lukt het rechercheurs Giel, Thomas en Stefan om op tijd het slachtoffer vrij te krijgen?

In deze meeslepende serie wordt niet alleen StukTV uitgedaagd, maar ook de kijker. Kunnen zij, met behulp van verborgen hints in de afleveringen en op social media, ontdekken wie toch die mysterieuze ontvoerder is?

'Opgesloten', vanaf zaterdag 11 juli om 17.00 uur, zeven weken lang, op het YouTube kanaal 'StukTV'.