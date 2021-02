Juryleden en kandidaten 'Op Zoek Naar Maria' bekend

Foto: AVROTROS - © Elvin Boer 2021

Na tien jaar keert het programma 'Op Zoek Naar...' terug op televisie. Dit keer wordt er gezocht naar Maria. De vierkoppige jury bestaat uit Pia Douwes als juryvoorzitter, Jamai Loman, Richard Groenendijk en Carline Brouwer - zij is de regisseur van de musical 'The Sound of Music'.

AVROTROS heeft met een 'Maria-medley-video' zojuist ook de kandidaten onthuld, die vanaf zondag 21 februari wekelijks om 20.25 uur schitteren in 'Op Zoek Naar Maria' op NPO 1.

Pia Douwes was ook in de vorige edities van 'Op Zoek Naar...' te zien als jurylid. In 'Op Zoek Naar Maria' neemt ze voor het eerst plaats in 'de troon' als juryvoorzitter. Alle juryleden hebben zelf ook jarenlange ervaring, als musicalacteur of musicalregisseur. 'Op Zoek Naar Maria' wordt gepresenteerd door Frits Sissing.

Tien kandidaten

De tien kandidaten hebben uiteenlopende ervaring in het musicalvak. Een aantal speelden al hoofdrollen in binnen- en buitenland, maar er zijn ook kandidaten die net zijn afgestudeerd. Wie treedt er in de voetsporen van Brigitte Heitzer ('Op Zoek Naar Evita'), Freek Bartels ('Op Zoek Naar Joseph'), Noortje Herlaar ('Op Zoek Naar Mary Poppins') en Tommie Christiaan ('Op Zoek Naar Zorro')?

In iedere aflevering van 'Op Zoek Naar Maria' moeten zij zich bewijzen tegenover de vierkoppige jury die hun optredens op professionele wijze becommentarieert. Vervolgens is het aan de Nederlandse kijker om te stemmen wie er door mogen en wie er in de 'sing off' terechtkomen. In de daarop volgende uitslagronde laten de twee 'Maria's' met de minste stemmen nog één keer aan de jury en de kijkers thuis zien wat zij aan talent in huis hebben.

'Op zoek naar Maria' wordt geproduceerd door Warner Bros. ITVP Nederland B.V. Het programma is gebaseerd op een format bedacht door de BBC en de Really Useful Group Ltd. en gedistribueerd door BBC Studios.

'Op Zoek Naar Maria', vanaf zondag 21 februari om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 1.